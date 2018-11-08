Новости за ночь: СМИ обвинили нефтяные компании в скрытой накрутке цен на топливо

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

СМИ обвинили нефтяные компании в скрытом повышении цен на бензин

Крупные нефтяные компании придумали скрытый способ для увеличения цены на бензин и дизельное топливо на АЗС для некоторых категорий покупателей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Как пишет СМИ, некоторые из них отменяют скидки корпоративным клиентам по топливным картам. Такая ситуация на рынке сложилась с июня. В скором времени для этой категории клиентов и вовсе могут ввести «сервисный сбор». Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о договорённости с нефтяными компаниями и независимыми АЗС о неповышении розничных цен на бензин до конца 2018 года.

Депутат Рады рассказал о «шоке» Европы от происходящего на Украине

Европейские сенаторы пребывают в шоке от происходящего на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович по итогам переговоров во французском сенате. Он подчеркнул, что такая позиция ЕС связана с избиением украинских журналистов. При этом депутат допустил введение Европой санкций «против тех, кто душит свободу слова», сообщает NewsOne. Напомним, ранее посольство США на Украине призывало киевские власти расследовать преступления против сотрудников прессы.

США провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск производился с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ученая цель, расположенная в Тихом океане, была успешно поражена. Известно, что в качестве цели во время испытаний была поставлена отработка точности и надёжности систем МБР. Отметим, что пуск был произведён в 23:01 по времени Западного побережья США, пишет ТАСС.

Эксперт назвал признаки готовности США к ядерному удару по РФ

Применению ядерного оружия Соединёнными Штатами против России будет предшествовать длительный период боевых действий с обычным оружием. Он может продлиться от нескольких суток до месяца и более. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, «непосредственным признаком того, что агрессор готов к удару», станет отзыв посла и других сотрудников дипмиссии. Сивков уверен, что в этом случае России нужно нанести превентивный удар, сообщает «Военно-промышленный курьер». Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что российская ядерная доктрина исключает превентивный ядерный удар.