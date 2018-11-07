В нефтедобывающей России к зиме появился топливный дефицит

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В условиях ценовой лихорадки российские регионы задумываются о собственном производстве топлива для своих нужд.

Биржевые цены на бензин, упавшие было после договоренностей о стабилизации рынка между правительством и нефтяными компаниями, к среде полностью отыграли предыдущее падение, - констатирует «Интерфакс». Соглашение, подписанное 31 октября, включало в себя заморозку цен на бензин, а также договоренность об увеличении поставок на внутренний рынок. Но только за первый рабочий день этой недели биржевые цены выросли на 1,4%. Причиной собеседники агентства называют отсутствие предложения на внебиржевом рынке. Для независимых продавцов единственным каналом покупки топлива осталась биржа, где предложение остается ниже спроса. Как заявил агентству глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, пока объемы поставок нефтепродуктов на внутренний рынок не увеличатся, ценовая лихорадка продолжится: «Топлива на внутреннем рынке не хватает, особенно по дизелю», - заявил он. Это подтвердил и президент Независимого топливного союза Павел Баженов, по словам которого, «предложение топлива на рынке ниже, чем спрос, отсюда и рост цен». На горячую линию НТС поступают звонки из разных регионов о том, что нефтяники не отгружают топливо.

«Круги по воде» от «камня» в виде растущих цен на топливо ожидаемо расходятся по всем сферам экономики. Так, глава Минстроя сообщил, что сразу несколько субъектов Федерации имеют недостаточные запасы топлива на зиму. По его словам, которые приводит ТАСС, самые низкие запасы у Тверской области: угля — 38 процентов от норматива, мазута — всего 5,1 процента. Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительную отрасль, подтвердил, что проблемы вызваны резким ростом цен на топливо. По его словам, субсидировать проблемные регионы будет федеральный центр. Решить проблему выпадающих региональных доходов из-за роста цен на топливо правительству поручил президент Путин. Их сумма составляет порядка 23 млрд рублей, напоминает РБК.

Некоторые субъекты, устав от роста цен на бензин, переходят в режим опоры исключительно на собственные силы. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о решении начать собственное производство топлива для нужд региона. В республике нет заправок вертикально интегрированных нефтяных компаний, и руководство региона со своей стороны может лишь регулировать наценку. При этом с июня оптовые цены на топливо в Якутии повысились от 8 до 12 рублей за литр в зависимости от марки. В этих условиях на повестку дня встал вопрос собственного производства топлива в интересах республики. Соответствующие поручения уже отданы, сообщил глава Якутии.

Всеволод Нерознак