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Общество

Новости за ночь: Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

29 Ноября 2018 в 07:36
Новости за ночь: Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ при получении субсидий

Россиянам больше не нужно будет доказывать отсутствие долгов по услугам ЖКХ, чтобы получить компенсации и субсидии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации 28 ноября. Наличие задолженности будет проверяться по постановлению суда при помощи банка данных. Там уполномоченный на предоставление субсидий орган сможет найти соответствующий акт.

Шведские СМИ назвали самую быстрорастущую отрасль в РФ

Шведские СМИ назвали самой быстрорастущей отраслью в России сельское хозяйство. Так, издание отметило, что РФ является крупнейшим поставщиком пшеницы, находится на втором месте по производству зерновых и семян подсолнечника, входит в тройку лидеров по производству молока и картофеля. При этом, как подчеркнули аналитики, продуктов сельского хозяйства Россия продаёт больше, чем оружия. В целом, за последние годы РФ удалось избавиться от импорта, чему помогли усилия государства, сообщает Lantbrukets Affärstidning.

Экономист: Альтернативы доллару в мире пока нет
В Кремле прокомментировали наличие британского гражданства у Брилёва

Кремлю непонятна шумиха вокруг гражданства телеведущего Сергея Брилёва. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, наличие британского подданства абсолютно ничего не нарушает, поскольку он не является госслужащим, сообщает «Эхо Москвы». Напомним, ранее сам Брилёв подтвердил, что у него есть гражданство Великобритании. Он уточнил, что это является известным фактом.

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит выход в финал шоу

Бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что прохождение в финал проекта стоит 450 тысяч рублей. Такая сумма была обозначена во время четвёртого сезона проекта. Как подчеркнул участник шоу, имя которого не называется, покупка ведения по проекту была предложена на кастинге и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации, сообщает телеканал «360». При этом он сообщил, что каждого члена команды ведут редакторы, которые заранее информируют о задании, пояснив информацию, полученную от продюсеров.

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