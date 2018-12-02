Россия – «на коне», США – «в пролете». Итоги саммита G20

Политолог Константин Блохин в эфире НСН в эфире НСН подвел итоги саммита G20 , который, по его мнению, для России оказался более удачным, чем для США.

Прошедший в Аргентине саммит «Большой двадцатки» оказался очень удачным для российской дипломатии. Такое мнение высказал вы эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Так, российский лидер Владимир Путин помешал планам Вашингтона поссорить Индию с Китаем, а также обсудил с Макроном последствия выхода американцев из ДРСМД.

«Во-первых, состоялась в тройственном формате встреча лидеров Китая, России и Индии. Как мы знаем, американцы взяли курс на сдерживание Китая. В этой стратегии огромную роль играет Индия. Американцы всячески пытаются из Индии сделать противовес Китаю. Исходя из канонов англо-саксонской геополитики, Евразию необходимо всегда держать разделенной, создавать очаги напряженности, поддерживать коалиции и противовесы, которые не бросали бы вызов американскому лидерству. Американские политтехнологи даже придумали термин «Индо-Тихоокеанский регион». То есть они пытаются в противовес Китаю усиливать Индию», - пояснил собеседник агентства.

Блохин отметил, что Россия наоборот пытается быть «модератором улучшения индийско-китайских отношений, чтобы размыть конфликтный потенциал и создать единое неделимое пространство большой Евразии».

«Мы пытаемся сделать так, чтобы не было очагов напряжения, а континент стал самодостаточным. То, что трехсторонняя встреча состоялась и прошла в очень доброжелательной атмосфере, успех не только российской, а коллективной дипломатии. Ее можно расценивать как проигрыш Америки, которая пытается поссорить Индию с Китаем». – сказал политолог.

Вторым «проигрышем» Вашингтона на саммите G20 стали переговоры Путина с Макроном, в рамках которых стороны обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Европейские элиты напуганы перспективой того, что Европа станет заложницей российско-американских отношений и театром военных действий между Россией и США. В этом у нас больше общего с Европой, чем у европейцев с США. Европа не заинтересовано, чтобы Вашингтон выходил из договора. Россия тоже заинтересована в сохранении статуса-кво. В этом есть некая перспектива для сближения Европы с Россией и долгосрочной нормализации отношений, что тоже можно считать минусом для Америки», - подчеркнул американист.

Он вспомнил и заявление экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Гариэля по инциденту в Черном море, который упрекнул Украину в желании втянуть Европу в войну с Россией.

«То есть Германии прекрасно понимают, что происходит и видят заинтересованность американской стороны. И это тоже огромный успех российской дипломатии», - заключил Константин Блохин.

Ранее Владимир Путин рассказал журналистам, что ему все же удалось пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита G20. Встреча прошла «на ногах», а вопросы касались только украинской провокации в Черном море. Путин отметил, что каждый из них «остался при своем мнении», но позицию Росси Трамп услышал.