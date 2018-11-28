Независимые АЗС заявили о необходимости «хирургической операции» топливному рынку

Президент Независимого топливного союза в эфире НСН рассказал, что после совещания у вице-премьера, быть довольными пока нечем.

Рабочая группа при Минэнерго будет создана для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка. В неё войдут представители независимых АЗС, трейдеров и ВИНК. Такое решение было принято 27 ноября на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, сообщал пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус. В то же время планируется выработать комплекс мер «для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счёт использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок», сообщает «Интерфакс».

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН посетовал на то, что рабочая группа не сможет быстро реагировать на ситуацию.

«Пока быть довольными нечем. По большому счёту, обсуждались те же меры, которые сейчас реализуются и, на наш взгляд, не работают. Мы рады, что с независимым сектором начался диалог. Создание рабочей группы – это позитивный прогностический признак. Я пока не знаю, как это всё будет функционировать… Сегодня рынку нужна хирургическая операция, а рабочая группа – это консилиум, долгое обсуждение, выработка решения. Это правильный формат, но он не может работать оперативно», - отметил эксперт.

Павел Баженов также уточнил, что Дмитрий Козак пообещал, что Независимый топливный союз войдёт в рабочую группу.

«Нам предложили принять в ней участие. На что мы, естественно, согласились. Будет возможность в более детальном и конструктивном режиме все опросы обсуждать и прорабатывать. В полной мере озвучить наши предложения в рамках совещания не получилось, но основные тезисы мы сказали. Дмитрий Николаевич Козак предложил это всё отработать в рамках рабочей группы. Если наши предложения будут приняты, то мы сможем добиться снижения розничных цен», - пояснил Баженов.

В настоящий момент, как подчеркнул президент Независимого топливного союза, группа ещё не сформирована.

Напомним, 21 ноября во время пресс-конференции в НСН Павел Баженов рассказал, как можно выйти из кризиса на топливном рынке. По его словам, необходимо отменить акцизы, пойти по пути либерализации ценообразования. К тому же, убеждён Баженов, все розничные сети должны покупать топливо на биржевом рынке.