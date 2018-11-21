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Независимые АЗС предложили свой путь выхода из топливного кризиса

21 Ноября 2018 в 15:39
Независимые АЗС предложили свой путь выхода из топливного кризиса

Независимый топливный союз озвучил пути решения сложившегося в стране топливного кризиса. Их озвучил президент НТС Павел Баженов. По его словам, для этого не нужно бояться либерализации цен на топливо. С такими словами он выступил во время пресс-конференции в НСН 21 ноября.

«Если мы хотим, чтобы ситуация у нас стабилизировалась и нормализовалась на долгий период времени, рынку нужна реформа. Первое – это отмена акциза на топливо. Это тот запас прочности, который не только позволит ситуацию нормализовать, но и цены снизить. Второе – либерализация ценообразования. Замороженные цены – это ситуация, когда цены не растут, но и не падают», - отметил глава НТС.

По словам Павла Баженова, бензин, керосин и дизель должны продаваться на бирже.

«В первую очередь, нужно корректировать оптовую цену. 100% произведённых в стране объёмов бензина, дизеля и керосина должны быть реализованы через биржу, чтобы и розничные сети нефтяных компаний покупали на этой же площадке. Это уровняет условия работы», - заключил во время пресс-конференции Баженов.

Напомним, ранее директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин во время пресс-конференции в НСН заявил, что независимые сети автозаправок пытаются выжить с рынка. По его словам, такая ситуация характерна не только для Самарской области, которую он представляет, но и для всей России.

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