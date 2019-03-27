Неприкасаемых нет. Эксперт Антикоррупционного комитета об аресте Абызова

Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал рассказал НСН, о чем говорит задержание бывшего министра «Открытого правительства».

Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, задержанный обвиняется в организации преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей. Отмечается, что Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Бывший чиновник был задержан накануне и доставлен в здание Главного следственного управления СКР под усиленной охраной.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН назвал арест Абызова результатом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией (слушайте аудио).