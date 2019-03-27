Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Общество

Неприкасаемых нет. Эксперт Антикоррупционного комитета об аресте Абызова

27 Марта 2019 в 09:07
Неприкасаемых нет. Эксперт Антикоррупционного комитета об аресте Абызова
Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал рассказал НСН, о чем говорит задержание бывшего министра «Открытого правительства». 

Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, задержанный обвиняется в организации преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей. Отмечается, что Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Бывший чиновник был задержан накануне и доставлен в здание Главного следственного управления СКР под усиленной охраной.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН назвал арест Абызова результатом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией (слушайте аудио).

Дело Абызова: Что известно о задержании экс-министра
«Это говорит о том, что у нас нет неприкасаемых, и о том, что у нас независимо от того, какую должность имеет человек, и министры, и губернаторы, и генералы могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления. Это плоды той программы, которая была провозглашена порядка 10 лет назад, курс на борьбу с коррупцией и усиление ответственности руководителей любых органов», — сказал антикоррупционер.

Как сообщают СМИ, Абызова удалось задержать с помощью уловки ФСБ. По информации некоторых источников, накануне своего ареста он прибыл в Россию из Италии, где имеет собственную виллу в Тоскане, на день рождения одного из бывших коллег. День задержания, 26 марта, совпал с днём рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Источники утверждают, что Абызова фактически заманили в Россию путём комбинации действий оперативников.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.