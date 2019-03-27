Неприкасаемых нет. Эксперт Антикоррупционного комитета об аресте Абызова

Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявлено обвинение. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, задержанный обвиняется в организации преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей. Отмечается, что Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Бывший чиновник был задержан накануне и доставлен в здание Главного следственного управления СКР под усиленной охраной.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН назвал арест Абызова результатом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией (слушайте аудио).
Как сообщают СМИ, Абызова удалось задержать с помощью уловки ФСБ. По информации некоторых источников, накануне своего ареста он прибыл в Россию из Италии, где имеет собственную виллу в Тоскане, на день рождения одного из бывших коллег. День задержания, 26 марта, совпал с днём рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Источники утверждают, что Абызова фактически заманили в Россию путём комбинации действий оперативников.