Уловка ФСБ. СМИ узнали, как Абызова выманили в Россию

Бывшего министра «Открытого правительства» Михаил Абызов сотрудники Федеральной службы безопасности сумели выманить в Россию из-за границы с помощью специально применённой уловки. Как передает Ura.ru , он приехал, откликнувшись на просьбу человека, которому доверял. Однако действовал это знакомый экс-чиновника по просьбе спецслужбы.

По данным осведомленного источника «Известий» , речь идёт о некоем «влиятельном человеке», который заверил Абызова, что «всё нормально».

Бывшему министру «Открытого правительства» предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он сообщниками похитил до 4 миллиардов рублей у двух энергетических компаний в одном из российских регионов и вывел их за рубеж.

Причем, по информации «Известий», экс-чиновнику могут быть предъявлены и другие обвинения, в частности, о мошенничестве при кредитовании.

Михаил Абызов был задержан накануне. Как отмечает RT , сегодня Басманный суд российской столицы определит ему меру пресечения. Сам Абызов своей вины не признает.