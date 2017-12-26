Россия съедает в год более 800 тонн нелегальной чёрной икры из Китая

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Эксперт в эфире НСН рассказал, что в выборе чёрной икры в магазине можно надеяться только на интуицию.

Нелегальная чёрная икра постоянно поступает в Россию из Китая. Всего «теневой» рынок данной продукции в РФ можно оценить в 1,5 миллиарда долларов. К такому выводу пришли силовые ведомства. При этом в настоящий момент нет никакой надежды на то, что нелегальный поставки чёрной икры из КНР прекратятся, нет. Об этом в эфире НСН рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Анализ данных государственных статистических и коммерческих источников Китайской народной республики, а также объёмов розничных предложений на российском рынке позволяет оценить поставки чёрной икры в Россию в размере свыше восьмисот тонн. Надежды на то, что поток чёрной икры из Китая, при закупочной цене там от $8 за килограмм, иссякнет, пока нет. Он поступает в Россию, минуя таможенный и ветеринарный контроль», - пояснил НСН собеседник.

По словам Александра Савельева, страна-производитель на банках с икрой не указывается. Из-за этого покупателю приходится рассчитывать только на свою интуицию.

«До эффективного введения в действие Техрегламента “О безопасности рыбы и рыбной продукции”, электронной ветеринарной сертификации и идентификационной маркировки, нет надежды на то, что иссякнет поток чёрной икры из Китая. Пока что при выборе чёрной икры мы может опираться лишь на собственную органолептическую интуицию, вкусовые приоритеты, покупательский опыт и доверять только проверенным продавцам», - подчеркнул Савельев.

Напомним, в настоящий момент граждане могут перевозить через границу 0,25 килограмма чёрной икры (это допускается Таможенными правилами). Однако, как уточняют в региональных управлениях Россельхознадзора, люди регулярно пытаются пронести на борт самолёта или в поезде около 10-30 килограммов данной продукции. Из-за этого Общественная палата дважды направляла обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, чтобы были проведены проверки по фактам распространения китайской чёрной икры под российскими марками.