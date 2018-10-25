«Не пустили на показ». Милонов рассказал, почему решил разогнать ЛГБТ-кинофестиваль

В беседе с НСН депутат Госдумы признался, зачем он посетил фестиваль «Бок о бок».

В Санкт-Петербурге депутат Государственной думы Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», преградив вход на мероприятие своим телом. Вечером 24 октября депутат с двумя помощниками пришел к кинолофту «Москва», где должны были проходить показы, и преградил вход в здание, из-за чего гости не смогли попасть в зал. На мероприятие собралось примерно 400 человек.

В эфире НСН депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что в действия организаторов мероприятия могли нарушить ряд законов РФ, а потому он счел своим долгом предупредить их об этом.

«Мне стало известно, что в кинотеатре гостиницы «Москва» собираются провести так называемый фестиваль и показывать фильмы эротического содержания про однополую любовь, которые не имеют прокатного удостоверения. То есть организаторы по сути дела собирались нарушить закон. Вольно или не вольно, я судить не мог, и поэтому счел своим долгом позвонить руководителю этого всего комплекса и предупредить, что проведение данного мероприятия противоречит закону», — рассказал депутат.

Однако устроители фестиваля не вняли доводом Виталия Милонова. Это парламентарий выяснил, когда решил все-таки съездить в место проведения мероприятия, где увидел, что подготовка к кинопоказам продолжается.

«Честно говоря, думал, что его не будут проводить. Пришлось приехать туда посмотреть и увидеть, что все полным ходом готовится, везде по всех гостинице висят листовки. В них написано, что из-за дискриминационных законов, которые действуют в нашей стране, они не могут пустить детей на фильмы про гей-любовь. Прямо так и написано, у меня есть такая листовка. Раз пошла такая шарманка, я увидел, что там стоит частное охранное предприятие, готовое охранять разгоряченных любителей, возможно, детского порно, от всех остальных, пришлось встать и сказать, что никто сюда не пройдет», — сообщил Милонов.

Кроме того, депутат заявил, что был вынужден обратиться в полицию, так как в помещении, где осуществлялся кинопоказ, происходило нечто подозрительное, а пройти и посмотреть, что происходит, Милонов не мог - не пускала охрана.

«Я решил, что там может происходить что-то противоправное, что мне, представителю власти, не дают возможность зайти внутрь и посмотреть. Приехала полиция, всех выгнали. Фестиваль не открылся. Всем хорошо. Пришло порядка 400 человек, как мне сказали. Я им объявил: «Граждане извращенцы идите по домам!» Осталось порядка 30 женщин, переодетых мужчинами, мужчин переодетых женщинами и прочих нестандартного вида людей. Они стояли с телефонами и меня снимали, кричали что-то, пищали. А мне, в общем, все равно. Я дал объяснение полиции, которая приехала, по факту моего заявления. Шабаш не состоялся», — рассказал Милонов.