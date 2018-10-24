Милонов: Запретить гей-фестиваль «Бок о Бок» мне мешают чиновники

В эфире НСН депутат Государственной думы Виталий Милонов пожаловался на чиновников, которые лоббируют проведение ЛГБТ-мероприятий.

XI Международный фестиваля ЛГБТ-кино «Бок о Бок» стартует в Санкт-Петербурге. В этом году кинофорум пройдет на три недели раньше обычного — с 24 октября по 1 ноября, чтобы успеть до вступления в силу закона, ограничивающего работу независимых кинофестивалей в России. После кинофестиваля увидеть представленные фильмы в России будет невозможно. Их прокат, за редким исключением цифровых релизов, не планируется.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал о борьбе с проведением в Петербурге нетрадиционного кинофестиваля. По его словам, это мероприятие незаконно и должно быть запрещено.

«Это нельзя назвать фестивалем, поскольку с точки зрения законодательства, никакого отношения это мероприятие к фестивалю не имеет. Это несанкционированное мероприятие. Как раз недавно мы меняли закон о фестивалях. Соответственно без прокатного удостоверения эти фильмы демонстрироваться не могут», — возмутился депутат.

По его словам, фестиваль является «пропагандистским сборищем, проводящимся на деньги западных организаций». Виталий Милонов настаивает на незаконности проведения мероприятия. Он отметил, что занимается вопросом запрещения фестиваля, однако ему противостоят чиновники, которым фестиваль выгоден.

«Всегда находятся чиновники, которые видимо боясь за свою визу или еще что-то, спускают все на тормозах и разрешают проводить. Я очень сильно хочу и желаю, чтобы закон был соблюден на территории Петербурга, а ряд должностных лиц не дрогнули, опасаясь каких-то экивоков из-за бугра, и не дали провести это сборище», — заявил Милонов.

Депутат напомнил, что такого рода мероприятия насильно прививают российскому обществу сознание современных европейских ценностей гендерной толерантности. То есть социального равенства традиционных и нетрадиционных семей. Депутат отметил, что это недопустимо.

«Естественно есть мое обращение к полиции и к администрации города, что это мероприятие незаконно. Однако ответа на мое обращение пока не получено», — заключил он.

Напомним, в ноябре прошлого года фестиваль «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге собрал более трех тысяч зрителей. На нем показали четыре десятка ЛГБТ-картин из разных стран мира. Отметим, 24 октября также начинается гастрольный тур ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» в Москве. Кроме показов фильмов будут организованы встречи с их создателями и открытые дискуссии.