Нарколог призвал не винить интернет в рекламе наркотиков

Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что о наркотиках дети чаще всего узнают от сверстников, а не из сети.

В Госдуме предложили разработать поправки в законы «О СМИ» и «О рекламе». В проекте рекомендаций думского комитета по безопасности и противодействию коррупции говорится о законопроекте о запрете пропаганды новых наркотиков, а так же противодействии рекламе наркотических веществ в социальных сетях. «В последнее время граждане и организации в своих обращениях все чаще поднимают проблему пропаганды наркотических и психотропных веществ в сети интернет, в том числе в виде всплывающей рекламы при просмотре материалов на видеохостинге YouTube», — отмечается в документе.

Глава Комитета, член партии «Единая Россия» Василий Пискарев пояснил, что сам текст законопроекта пока не написан, однако «Возможные меры комитет будет сейчас прорабатывать с представителями правоохранительных органов и экспертами», — сказал он. Новые поправки будут направлены на пресечение потенциально опасных психоактивных веществ и наркосодержащих растений.

в беседерассказал где чаще всего подростки узнают информацию о наркотических веществах и как эту информацию лучше всего контролировать.

«На мой взгляд, знакомство с психотропными наркотическими веществами в первую очередь проходит у подростков через сверстников и более старших ребят. Если в своей компании, микросоциуме подросток обсуждает тему наркотиков, то интернет — это уже второй источник, где он ищет уточняющую информацию, пытается расширить свой интерес. Тем не менее, так как интернет в целом уже вошел в нашу жизнь очень глубоко, то ограничить потоки этой информации очень сложно, особенно на законодательном уровне. Особенно, если уже имеющиеся законы об ограничении оборота психотропных, наркотических средств не выполняются должным образом», — рассказал эксперт.

Нарколог также отметил, что после проведенной реформы в правоохранительных органах, работникам возможно просто не хватит времени на контроль нововведений в законодательство на должном уровне. Ковткн призвал государство обратить внимание на уже имеющиеся законы, а не придумывать новые.

«На мой взгляд, законов, в том числе и по ограничению оборота наркотических средств с уголовной и административной ответственностью должно быть меньше, а те законы, которые есть должны максимально выполняться. Государство же, в свою очередь, должно обеспечивать их исполнение, а сейчас это не так. Поэтому новые законы будут только декларированы, но скорее всего, трудновыполнимы», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в конце января 2018 года Роскомнадзор пресек рекламу наркотиков на видеохостинге YouTube.