Нарколог: Повышение цен на табак не заставит людей бросить курить

Врач-психиатр и нарколог рассказал НСН, что главной мотивацией в борьбе с вредной привычкой является только пошатнувшееся здоровье курильщика.

Британские ученые пришли к выводу, что люди, которые предпочитают курить самокрутки, меньше склонны к избавлению от этой вредной привычки. Сотрудники Университетского колледжа Лондона выявили в ходе исследования, что среди поклонников табака на 5% меньше людей, которые хотят бросить курить. Как полагают специалисты, люди, которые курят самокрутки, реже наведываются в табачные лавки. Они предположили, что именно экономия средств влияет на отсутствие у них мотивации.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун заявил в эфире НСН, что основное привыкание у курильщиков сформировано именно к никотину, а способ его потребления не имеет существенного значения.

«Никотин является основой любых табачных изделий, именно к нему формируется привыкание, и способ его употребления не имеет большого значения, будь то трубка, самокрутка, папироса или сигарета с фильтром. По крайней мере, я так считал ранее. Изучив внимательно это научное исследование, может быть, я смог бы по иному взглянуть на вещи, но пока что я имею свое давно сформировавшееся мнение на этот счет. Денежная мотивация среди мотивов и оснований для прекращения курения никогда не стоит у курильщика на первом месте, обычно на 4-5 месте. Обычно, на первом месте все-таки стоит пошатнувшееся здоровье и связь между курением и испортившимся здоровьем, которую усматривает сам курильщик. Вот это единственная мотивация. А вот далее идут другие менее значимые», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России намерено ввести «обезличенные» пачки сигарет. Предполагается, что на них не будет никаких логотипов, а названия марок будут напечатаны единым шрифтом.