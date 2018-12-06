Нарколог: Повышение цен на табак не заставит людей бросить курить

Врач-психиатр и нарколог рассказал НСН, что главной мотивацией в борьбе с вредной привычкой является только пошатнувшееся здоровье курильщика.
Британские ученые пришли к выводу, что люди, которые предпочитают курить самокрутки, меньше склонны к избавлению от этой вредной привычки. Сотрудники Университетского колледжа Лондона выявили в ходе исследования, что среди поклонников табака на 5% меньше людей, которые хотят бросить курить. Как полагают специалисты, люди, которые курят самокрутки, реже наведываются в табачные лавки. Они предположили, что именно экономия средств влияет на отсутствие у них мотивации.
Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун заявил в эфире НСН, что основное привыкание у курильщиков сформировано именно к никотину, а способ его потребления не имеет существенного значения.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России намерено ввести «обезличенные» пачки сигарет. Предполагается, что на них не будет никаких логотипов, а названия марок будут напечатаны единым шрифтом.