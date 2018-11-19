Эксперт: Борьба акцизами с курением вызвала скачок чёрного рынка

Главред информагентства «Русский табак» прокомментировал НСН двойной рост рынка нелегальных сигарет.

Доля нелегальных сигарет в России выросла за год почти в два раза — с 4,5 до 8,4% от общего объема отечественного рынка табака. Такие данные исследования обнародованы на VI Международном форуме «Антиконтрафакт-2018». В качестве нелегальной имеется в виду продукция с которой на уплачен акциз в российский бюджет - сигареты, ввезённые контрабандой, либо произведённые подпольно, без акцизов или с подозрительными акцизными марками.

Исследование проведено минувшим летом по заказу четырех крупнейших табачных компании на российском рынке, передает ТАСС. Для этого были отобраны 15 тысяч пустых сигаретных пачек в 89 городах РФ, а также более 3 тысяч пачек в населенных пунктах поблизости от границы с Белоруссией, Украиной и Казахстаном. Авторы исследования отмечают растущий приток более дешевых сигарет из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, а также быстрое распространение нелегальной продукции без акцизной марки или с подозрительной маркировкой.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в эфире НСН отметил, что рост теневого сектора - прямое следствие борьбы с курением через повышение акцизов.

«Переход потребителей в нелегальную сферу происходит быстрее, чем отказ от курения. Исследователи, скорее всего, видят только часть нелегального рынка – то, что касается городов. В сельской местности исследования не ведутся, а там процент гораздо выше. Мировой опыт заключается в том, что рост благосостояния идёт впереди повышения налогов, и увеличиваются они не такими темпами, как в России. Практически по всем странам темпы повышения акцизов и налогов – единицы процентов, а у нас десятилетие шло по 40% ежегодно, последнее время – 20 – 10%. При таких темпах никакая зарплата, никакие цены на нефть не помогут доходам населения соответствовать росту цены. Поэтому люди уходят на нелегальную продукцию, которая более доступна», - отметил эксперт.

Ещё один фактор роста серого сектора, по словам Королёва, меньшие акцизы у соседних с Россией стран.

«Очень много говорят о гармонизации акцизов с нашими соседями, с которыми не действует пограничный режим - Белоруссией, Казахстаном. Однако они не спешат повышать свои налоги. В реальности там цены в 2 раза ниже. Даже их легальная продукция, продаваемая у нас, считается контрафактной и попадает в эти отчёты, однако с удовольствием покупается россиянами. Всё это идёт мимо бюджета», - сказал Королёв.

По мнению эксперта, серый сектор будет только расти, если государство не примет более адекватных мер.

«У нас акцизы вышли за критическое значение, когда налоги в разы превышают себестоимость продукции. В этих условиях удержаться от искушения ни контрабандист, ни подпольный производитель не могут. Капиталы идут туда большие. Остановить это очень сложно, да никто и не пытается ничего делать – даже акцизы не замораживают, хотя это первое, что нужно сделать. Государство может встрепенуться только, если акцизные сборы пойдут вниз. Пока, несмотря на значительный уход рынка в тень, повышение ставок компенсирует это. Каждый год всё равно собирается всё больше акцизов. Темпы уже отстают от процесса индексации, но, тем не менее, прирост всё ещё идёт. Когда пойдут отрицательные значения, тогда, наверное, начнут задавать вопросы и искать причины», - отметил собеседник НСН.

По данным экспертов, одним из основных источников нелегальной табачной продукции в России остается Белоруссия. Согласно исследованию, каждая пятая сигарета, проверенная на границе с этой страной, а также Украиной - нелегальная.

Лидер антирейтинга среди крупных российских городов - Ростов-на-Дону, там каждая третья выкуренная сигарета - нелегального происхождения. В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5% продаж, в Пензе и Омске - свыше 15%. Среди средних городов лидирует Рубцовск в Алтайском крае, где более 58% собранных пачек оказались нелегальными.