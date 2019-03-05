Нарколог не согласен делегировать полиции определение в вытрезвители

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Врач-психиатр Александр Ковтун рассказал НСН о необходимости реанимации вытрезвителей и о том, кто должен определять в них подгулявших граждан.

В Совете Федерации готовят законопроект о создании системы вытрезвителей. Предполагается, что пребывание в них будет платным. Авторы инициативы предлагают дать полномочия региональным властям открывать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства, сообщает РБК. В этом случае с постояльцев подобных заведений можно будет брать плату. Определять степень опьянения и отправлять людей в вытрезвители будет полиция.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун заявил в эфире НСН, что считает неправильным делегировать спасение подгулявших граждан исключительно полиции.

«Обнаружить беспомощного человека может как полиция, так и скорая помощь или другие экстренные службы. Каждый из должностных лиц, кто находится на службе и обнаружил человека в беспомощном состоянии, должен с учетом собственных представлений и знаний принять решение и обеспечить этому человеку безопасное место пребывания», – полагает нарколог.

По мнению Ковтуна, в медвытрезвителях нуждаются крупные города.

«Сейчас ситуация такова, что очень сложно бывает пристроить человека, который находится в беспомощном состоянии. Например, он пьян и нет денег на такси или общественный транспорт. Его нужно определить куда-то, но не в больницу, куда сейчас нередко таких граждан привозят, а в медвытрезвители. Они нужны в крупных городах», – считает Ковтун.

Что касается платного пребывания в вытрезвителях, то, по словам собеседника НСН, и раньше за такую услугу приходилось платить самим постояльцам.

«Вытрезвители и раньше не были абсолютно бесплатными. За услуги по стирке одежды, питанию начислялась плата. Эти заведения должны быть частично на самоокупаемости, потому что расходы там значительные, в том числе на санобработку», – отметил Александр Ковтун.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, что алкоголь и холод – главные причины смертности мужчин в России.



