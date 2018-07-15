Дети - будут! Сексолог предрек всплеск рождаемости после ЧМ

РИА Новости

Сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, что в городах проведения мирового футбольного первенства можно ожидать бэби-бума.

Хорошее выступление англичан на ЧМ-2018 увеличит рождаемость в Великобритании. К таким выводам склоняются британские эксперты. По их прогнозам, через девять месяцев в Британии может родиться на пять тысяч детей больше, что составит 9% от традиционных показателей.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН назвал такие прогнозы слишком оптимистичными.

«Я очень сомневаюсь, что в Англии будет существенный бэби-бум, даже если сборная выиграла бы чемпионат. Максимум 3%, потому что футбол - не самая популярная игра Туманного Альбиона, а болельщиков там вообще считают отребьем и хулиганами. Для англичанки признаться, что ее муж – футбольный болельщик, сродни тому, что назвать супруга любителем пива и бездельником. У нас среди футбольных болельщиков тоже есть психопаты, которые ездят по миру за своими командами и вступают в драки. При этом у нас есть какая-то прослойка нормальных людей. В Англии этой прослойки нет. К тому же, сами болельщики детей не сделают после того количества пива, которое было выпито за время ЧМ-2018. Остается надеяться, что другие проникнуться сексуальным энтузиазмом», - заявил собеседник агентства.

Сексолог отметил, что в России тоже будет некоторый бэби-бум, но не за счет игры сборной, а за счет красивого организованного спортивного праздника.

«В России всплеск рождаемости если и будет, то совсем небольшим, потому что проигрыш хорватам вверг россиян в депрессию. Всплеск рождаемости у нас имел место, когда ЧМ-2018 только стартовал и мы победили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и до того момента, как мы в 1/8 финала победили Испанию. На этом энтузиазм закончился. Ну, разве что какая-то его часть осталась в тех городах, где проходили игры ЧМ, где осталось ощущение яркого спортивного праздника. Когда у тебя в городе игра – 40 тысяч человек на стадионе, еще несколько тысяч на фан-площадках, все возбужденные, местное телевидение передает, что богом забытые Самара и Саранск включены, пусть и ненадолго, в мировую футбольную культуру, это, конечно, вызывает подъем настроения», - пояснил Полеев.

Сексолог добавил, что после ОИ-2014 в России не было демографического всплеска. И тому есть логичное объяснение. Во-первых, Олимпиада была зимой, во-вторых – проходила только в Сочи. А мировое футбольное первенство захватило 11 городов России и по праздничности ОИ-2014 уже превзошло.

«Праздники придуманы для того, чтобы отвлечься от бытовых повседневных забот, поднять настроение и, в том числе, сексуальную активность», - заключил Александр Полеев.

Чемпионат мира по футболу в России официально завершится 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии. Встреча проходит в эти минуты на столичном стадионе «Лужники». Французы ведут со счетом 3:1.