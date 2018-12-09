НАК: Россия стала «страной пуганых коррупционеров»

Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что взяток в России стали брать меньше, зато возросло количество уголовных дел по статье «Коррупция».

В период с января по октябрь 2018 года в России было зафиксировано больше трех тысяч случаев получения взятки. Такие данные сообщили 9 декабря в Генеральной прокуратуре РФ. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Рост числа коррупционных преступлений отмечается в Москве, Подмосковье, а также на Кубани, добавили в ведомстве.

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН согласился с выводами Генпрокуратуры лишь отчасти. Он пояснил, что коррупционеров в России стало меньше, просто правоохранительные органы начали работать эффективнее.

«У нас есть поставленная руководством страны задача по борьбе с коррупционерами. Отсюда растет количество уголовных дел. Стоит обратить снимание на то, учителя и врачи теперь не входят в категорию «низовых коррупционеров». Низовая коррупция – это правоохранители и муниципальные чиновники. Зато у нас отмечается рост по средней взятке, то есть общая масса коррупционеров «стала выше» - чиновники среднего звена», – пояснил собеседник агентства.

Борьбой с коррупционерами в России сегодня занимается ФСБ и МВД. При этом задачей Генпрокуратуры, Управления по противодействию коррупции при президенте РФ и других кадровых органов является профилактика коррупционных проявлений. Соответствующие отделы есть во всех госкорпорациях и крупных компаниях. Поэтому, утверждает глава НАК, само коррупционное поле, как рынок, в России сжалось - каждый взяточник теперь боится быть пойманным.

«Нельзя сказать, что взяток стали брать больше. Их стали брать меньше, просто правоохранители начали работать эффективнее. Коррупционная поляна в России формировалась с 1991 года. Теперь нам ее надо зачищать. Из «страны непуганых коррупционеров» мы перешли в категорию «пуганных коррупционеров». У нас идет нормальный процесс излечения. Он долгий и коррупция все равно остается угрозой в России, но она уже не такая», - заключил Кирилл Кабанов.

Ранее в Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера. Как рассказал НСН начальник Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, типичный коррупционер — это мужчина старше 40 лет, не злоупотребляющий алкоголем, не принимающий наркотики, а также не склонный к нарушению общественного порядка.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Самарской области Александр Хинштейн в беседе с НСН назвал «автопортретом» исследование Генпрокуратуры о коррупционерах. Он добавил, что степень коррумпированность сотрудников самого ведомства весьма высока, что подтверждается регулярностью их задержаний и арестов.