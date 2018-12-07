Хинштейн назвал «автопортретом» исследование Генпрокуратуры о коррупционерах

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в эфире НСН раскритиковал исследование Генпрокуратуры РФ о типичном российском взяточнике.

Психологический портрет коррупционера составила Генпрокуратура. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил НСН, что соответствующее исследование проводил университет Генпрокуратуры совместно с психологами. Выяснилось, что коррупционные преступления совершают инициативные, активные и энергичные люди. Также в ходе исследования было установлено, что они довольно общительны, но при этом обладают высокой степенью самоконтроля. Кроме того, эксперты развеяли миф о том, что взятки берут, как правило, жадные и властные люди. Как отметил Александр Куренной, у коррупционеров есть и типичные черты. В основном, это должностные преступники, мужчины. Средний возраст взяточника, по данным исследования, составил 40 лет.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Самарской области Александр Хинштейн заявил в эфире НСН, что Генпрокуратура составила автопортрет коррупционера (слушайте аудио).