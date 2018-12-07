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Общество

Хинштейн назвал «автопортретом» исследование Генпрокуратуры о коррупционерах

7 Декабря 2018 в 11:00
Хинштейн назвал «автопортретом» исследование Генпрокуратуры о коррупционерах
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в эфире НСН раскритиковал исследование Генпрокуратуры РФ о типичном российском взяточнике.

Психологический портрет коррупционера составила Генпрокуратура. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил НСН, что соответствующее исследование проводил университет Генпрокуратуры совместно с психологами. Выяснилось, что коррупционные преступления совершают инициативные, активные и энергичные люди. Также в ходе исследования было установлено, что они довольно общительны, но при этом обладают высокой степенью самоконтроля. Кроме того, эксперты развеяли миф о том, что взятки берут, как правило, жадные и властные люди. Как отметил Александр Куренной, у коррупционеров есть и типичные черты. В основном, это должностные преступники, мужчины. Средний возраст взяточника, по данным исследования, составил 40 лет.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Самарской области Александр Хинштейн заявил в эфире НСН, что Генпрокуратура составила автопортрет коррупционера (слушайте аудио).

В НАК поспорили с «портретом типичного коррупционера»
«Во-первых, коррупционные преступления носят всегда латентный характер, поэтому выявить их по внешним признакам, довольно сложно. Теория Ломброзо здесь не работает. Во-вторых, коллеги из прокуратуры, конечно же, знают, о чем говорят, и полагаю, что этот портрет в какой-то степени является автопортретом, поскольку степень коррумпированности внутри самой прокуратуры более чем высока, что подтверждается регулярностью задержаний и арестов ее сотрудников. Вчера у нас в городе Самаре опять была задержана группа сотрудников прокуратуры. Разруха не в клозетах, а в головах, поэтому чтобы изменить систему кардинально, боюсь, потребуется не один и даже не два года. Вопрос, с кем эту систему менять», — заявил депутат.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН поспорил с «портретом типичного коррупционера». По его словам, вывести усредненный портрет российского взяточника невозможно, так как всегда получается образ среднестатистического чиновника.
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