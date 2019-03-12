Центр экобезопасности: Китайский завод разрушит экосистему Байкала

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Исполнительный директор Национального центра экологической безопасности рассказал НСН, к чему приведет строительство на берегу Байкала завода по розливу воды, предназначенной для поставок в Китай.

Минприроды проверит на предмет соответствия экологическим стандартам проект по строительству на озере Байкал завода по розливу воды. Такое поручение сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, эта тема «стала очень острой», свою обеспокоенность люди выражают, в том числе в соцсетях. Строительство завода по розливу воды в поселке Култук на юге Байкала компания «Аквасиб» начала в январе 2019 года. Первый этап производства бизнесмены планируют запустить уже в текущем году.

Любое промышленное развитие Байкала будет влиять на его биосферу и существует риск нарушить существующий баланс, заявил в эфире НСН исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, член экспертного совета по реализации национального проекта «Экология» Владислав Жуков.

«Озеро Байкал уникально не только количеством пресной воды, но и своей биосферой – растительным и животным миром. Его населяет порядка 300 эндемиков, как флоры, так и фауны, которые больше нигде в мире не встречаются. Любое промышленное развитие этого объекта будет влиять на биосферу Байкала и нарушать существующий баланс. Здесь нужно взвешивать экономические и рациональные выгоды этого проекта», – считает эколог.

Главный риск состоит именно в нарушении экосистемы Байкала, а не в том, что «китайцы придут и выкачают из озера всю воду», уточнил эксперт.

«Байкал – уникальное наследие всего человечества, которое входит во всемирный список ЮНЕСКО особо охраняемых объектов. Озеро уникально: это самый большой объект в мире, содержащий пресную воду. Байкал регулярно пополняется, его источником являются многочисленные реки. Не вижу ущерба, который может быть нанесен использованием этого ресурса. Он достаточно объемный и где-то даже безграничный. Хотя, конечно, у всего есть свои пределы», – отметил Владислав Жуков.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на соблюдение всех норм и требований российского природоохранного законодательства при строительстве завода.

«При строительстве подобных объектов российское законодательство предусматривает научно-исследовательскую работу по прогнозированию и выявлению возможных негативных последствий этого объекта на окружающую среду или на особо охраняемые территории, как в случае с Байкалом. Затем необходимо заключение государственной экологической экспертизы, которая должна пройти по всем установленным нормам и требованиям. В том числе, в части прохождения общественного обсуждения проекта, получения заключения в федеральном органе по надзору в сфере природопользования», – напомнил директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности.

Основным владельцем компании «Аквасиб» является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» (город Дацин, КНР). Бизнесмены планируют вывести завод на полную мощность к 2021 году и начнут производить 528 тыс. л воды в сутки. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд руб. Большая часть бутилированной байкальской воды будет поставляться в Китай, Южную Корею и Монголию. На внутренний российский рынок будет поступать лишь 20% производимой продукции, сообщает «Коммерсант».

Против строительства завода на берегу Байкала выступают местные жители. Петицию на сайте Change.org с требованием остановки строительства завода по разливу воды подписало более 885 тыс. человек. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил генпрокурору РФ Юрию Чайке депутатский запрос по поводу законности строительства завода.