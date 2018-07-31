Эксперт: После закрытия ЦБК Байкал продолжают разрушать люди

Самое глубокое и чистое в мире озеро по-прежнему испытывает тяжёлые последствия от человеческой деятельности.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) был мощнейшим источником загрязнения озера Байкал во время своей работы. Однако и после закрытия предприятия этот природный заповедник продолжает загрязняться, - рассказала в эфире НСН эксперт Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защите леса ОНФ, куратор проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

«ЦБК прекратил работу с 2013 года, но серьезное ухудшение экологии мы наблюдаем с 2014-2015 года. То есть помимо ЦБК настолько возрос антропогенный фактор. Так что источников загрязнения хватает», - сказала специалист.

Ранее стало известно, что демонтаж БЦБК на берегу Байкала начнется в 2019 году. По предварительным подсчетам, проект по утилизации промплощадки обойдется в 95 млн рублей, передает ТАСС. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что проект демонтажа может быть включен в федеральную целевую программу по охране озера Байкал.