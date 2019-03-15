На всякого автовладельца с тросом найдется эвакуаторщик с ножницами

ФОТО: pikabu

Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН заявил, что для эвакуаторщиков нет ничего невозможного.

Автовладельцы придумали новый способ пользоваться платными парковками в Москве, не тратя на это ни рубля.

«Суть способа проста. Два автомобиля паркуются по всем правилам на платной парковке максимально близко друг к другу. С них снимаются номера, а затем пристегиваются друг к другу велосипедным замком с тросиком за ручки дверей. При этом выписать штраф на машину без номеров инспекторы не могут, а эвакуировать, не причинив ущерб им или иному имуществу автовладельца, тоже невозможно», - рассказал автор поста на Pikabu.

Правда, столичные власти тут же предупредили, что уловка не пройдет. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что машины, у которых сняты номера, эвакуируют по решению антитеррористической комиссии.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН подтвердил мысль градоначальника, добавив, что для эвакуаторщиков нет неразрешимых задач.

«Сейчас все эвакуаторы снабжены гидравлическими ножницами, легко все эти цепочки можно перекусить. Да, это повреждение чужого имущества, владелец потом может потребовать компенсацию. Но практика показывает, наши суды в этом отношении не работают. Так что я бы не рекомендовал наступать на те же самые грабли, на которые наступило очень много водителей», - рекомендовал эксперт.

Автовладельцы, которые не хотят платить за парковку, каждый день на просторах интернета пишут, как они умудряются оставлять машину, не тратя на это деньги. Например, некоторые предлагают вывешивать табличку «инвалид» под лобовое стекло.

Кто-то наловчился оставлять авто на месте стоянки туристических автобусов.

«Существует миф, что вывернув колеса до полного поворота, то эвакуатор машину не заберет. Но это не так — современные эвакуаторы с этой задачей справляются. Есть миф, что вплотную поставленную к стенке здания, машину невозможно забрать. Но эвакуаторы, пользуясь фактически своей безнаказанностью, цепляют машину за два колеса и варварским методом тащат….Так что мифы остаются мифами», - рассказал Петр Шкуматов.

Напомним, с 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час. В департаменте транспорта Москвы прогнозировали, что после этого должно освободиться 15–20% парковочных мест.

Но на практике оказалось, что парковочные места все заняты, да и трафик вряд ли стал менее интенсивным.

«Люди не объединяются, чтобы отстаивать свои интересы, и в итоге парковки за 380 рублей в час все равно заняты. И это неудивительно, потому что в Москве порядка 120 тысяч автомобилей класса «люкс». Для таких водителей цена парковки не имеет значения. Для них 380 рублей как для нас - 3 рубля. Повышение цен на паркинг привело лишь к тому, что поменялся класс автомобилей, которые оставляют на этих стоянках. Это социальное расслоение, сегрегация, когда на официальном уровне объявляется, что центр – для богатых, окраины - для бедных. И тариф не является панацеей от пробок и регулирования трафика. Если не входите в эти «золотые 100 тысяч», пользуйтесь метро или самокатом», - высказал свою позицию в эфире НСН Петр Шкуматов.

К слову, согласно рейтингу издания «За рулем», Москва не является городом с самой дорогой парковкой в мире. Так час стоянки в Сиднее и Токио обойдется в пересчете на российскую валюту в 690 рублей, в Лондоне – в 1120 рублей. Лидером стала шведская столица – час парковки в центре Стокгольма обойдется в 3600 рублей.