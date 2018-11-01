Сенатор Клинцевич в прямом эфире дернул за бороду украинского политолога

Во время прямого эфира программы «60 минут» телеканала «Россия 1» член Совета Федерации Франц Клинцевич подошел к украинскому политологу, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, который его перебивал и дважды дернул его за бороду. В частности сенатора оскорбили многочисленные оскорбления со стороны эксперта. Клинцевич также отметил, что еще умеет «и печень прощупать», отмечает RT.

Ведущая передачи Ольга Скабеева делала замечания украинскому эксперту, но это его не остановило. После инцидента ведущая сменила тему.