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Общество

«Мур не в той тональности». Куклачев рассказал, почему женщины лучше общаются с кошками

8 Августа 2018 в 22:30
«Мур не в той тональности». Куклачев рассказал, почему женщины лучше общаются с кошками
ФОТО: flickr.com
Руководитель Театра кошек в Москве в эфире НСН рассказал на примере своей семьи о взаимодействии с домашними питомцами.

Венгерские исследователи выяснили, что женщины формируют более тесную эмоциональную связь со своими домашними кошками, чем мужчины. В своей работе, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science, ученые из Университета Лоранда Этвеша описали, что женщины чаще разговаривают со своей или чужими кошками, знают, какая пища им необходима, а какая запрещена и какие игрушки им нравятся. В исследовании принимали участие 157 владельцев и владелиц кошек. Самое лучшее взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее — между мужчинами и молодыми животными.

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН согласился с результатами исследования.

«Мне кажется, что женщины более чувствительные, больше чувствует ласку. Кошки также. Они чувствуют добрых людей, чувствительных. Если кошку приласкать, то она ответит в 10 раз сильнее. Мне кажется причина в этом. Ну а мужчинам, только если учиться», — заявил знаменитый дрессировщик кошек.

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Артист рассказал, что для всех очень важно, чтобы их в жизни кто-то понимал, любил и чувствовал. Если же нет таких умений, то можно прийти на уроки воспитания кошек, которые проводятся в театре Куклачева.

«В целом я согласен с исследованием. Вот моя супруга даже разговаривает с кошками на одном языке. Она им говорит мур-мур-мур, а они ей отвечают. Мне, например, мои кошки так не отвечают. Наверное, я не в той тональности с ними говорю», — рассказал собеседник НСН.

Напомним, что 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник был введен по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare». Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. В России День кошек отмечается 1 марта.
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