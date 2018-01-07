«Мира и любви». Президент и РПЦ поздравили россиян с Рождеством

РИА Новости

Никон Белавенец в эфире НСН поздравил россиян с Рождеством, пожелав им мира и любви к ближнему.

Православные христиане отмечают Рождество – один из самых главных святых праздников. Со светлым событием верующих эфире НСН поздравил священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец.

«Прежде всего, хочу пожелать каждому ощутить присутствие Бога в своей жизни. Если человек с Богом, он никогда не остается один. Господь – наш любящий отец, который каждому из нас стучится в сердце. И уже от нас зависит, открыть ему дверь или нет. А еще – мира и любви к Богу и ближнему», - сказал священнослужитель.

Присоединился к поздравлениям и протоиерей Всеволод Чаплин. В эфире НСН он пожелал им «жить честно, жить чисто, чтобы не были смертельных обид ни в душе, ни в отношениях».

Президент России Владимир Путин также поздравил верующих с праздником. Его обращение к народу опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», - говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил огромный вклад РПЦ в укрепление в обществе высоких моральных и нравственных идеалов, работу с подрастающим поколением и помочь в решении социальных проблем. Также он похвалил РПЦ и другие конфессии за «истинно подвижническую деятельность», способствующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране.

Добавим, что Рождество Владимир Путин традиционно встречал не в Москве. В этом году он присутствовал на службе в одной из старейших церквей Санкт-Петербурга - церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице Северной столицы.





