Чаплин пожелал всем в 2018 году жить без смертельных обид

Протоиерей в эфире НСН поздравил россиян с Рождеством.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН поздравил россиян с Рождеством и пожелал им жить «чисто и честно».



«Поздравляю с Новым годом и Рождеством. Этот год был непростым. Но всегда нужно помнить, что, несмотря на близящиеся трудности, тот, кто живет, помня о Божьих очах, смотрящих на нас, всегда живет счастливо. Живите честно, живите чисто, так, чтобы не было смертельных обид нив душе, нив отношениях. Желаю вам мира, радости, здоровья, чести, правды, совести чистоты внутреннего взора», - пожелал Чаплин.

Ранее патриарх Кирилл пожелал мира и благополучия народам исторической Руси и всей планеты.