Минпросвет призвали упорядочить учёт работы учителей

Председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки объяснила НСН, почему сегодня переработки учителей часто остаются неоплаченными.

Учителя в школах часто перерабатывают, притом часть их работы попросту не учитывается при расчёте нормы труда. К такому выводу в ходе пресс-конференции НСН пришли эксперты. Так, Народный учитель России Ефим Рачевский отметил, что при норме в 18 уроков не оплачивается подготовка к каждому из них. Притом в среднем учитель тратит по полтора часа на разработку плана одного занятия.

С ним согласилась председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Иванова. В эфире НСН она призвала профильное ведомство упорядочить все действующие трудовые нормативы так, чтобы не осталось неучтённой работы педагога.

«Нормирование труда — это функция федерального центра, министерства просвещения. Наличие ненормированной и непросчитанной части труда очень велико. Потому что вторая половина дня, кроме кружков, она не просчитывается. И это задача министерства. Мы отстали, потому что у нас получается, что учитель выходит за рамки законодательства в плане нормы часов, которые он отрабатывает. Потому что ни правила внутреннего совместительства, ни правила работы сверх нормы в 36 часов, они фактически не могут входить в норму, установленную приказами министерства. Пора от этого уходить», — заключила Иванова.

Ранее в эфире НСН директор школы № 548 «Царицыно», Народный учитель России Ефим Рачевский рассказал, почему в регионах России учителя получают существенно меньше, чем в столице, в то время как цены в них мало чем отличаются от московских.