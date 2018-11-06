Директор школы назвал причину низких зарплат учителей в регионах

Народный учитель России Ефим Рачевский рассказал НСН, когда в регионах появятся достойные зарплаты у педагогов.

Причиной низких зарплат учителей в регионах стало решение передать управление образованием в городах России муниципальным властям. Об этом в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Учителя-миллионеры: Престижная профессия или школьные «галеры»?» заявил директор школы № 548 «Царицыно», Народный учитель России Ефим Рачевский. По его мнению, штат любого муниципалитета раздут, и все деньги из бюджета уходят на его обеспечение. Однако реальной пользы от деятельности мелких чиновников школы не получают.

«Причина одна — 122 федеральный закон, который был принят в 2004 году. Он наделил полномочиями муниципалитеты, регионы и так далее. Я убеждён, что, чем ниже по уровню властные структуры, тем они менее компетентны. Если взять средний регион, там примерно 25-30 РАЙОНО (районный отдел народного образования — прим. НСН). В каждом – 15-20 человек, их же тоже кормить надо. Более того, они ещё должны оправдать своё существование. Следовательно, они к тем требованиям [к школам], которые выдвигает региональная и федеральная власть, добавляют свои и называют это инновационными процессами. Даже наш министр год назад говорила — давайте отдадим школы регионам, а не муниципалитетам! К сожалению, её не поддержали, я надеюсь, что поддержат. Тогда заработная плата учителей и недодутые мячи в спортзалах обретут более привлекательный вид», — заключил Рачевский.

Добавим, для сравнения со столичными зарплатами учителей, которые составляют более 100 тысяч рублей, он привёл данные по Кировской области. Там, по его словам, минимальный оклад учителя не так давно был приравнен к МРОТ — 11 873 рубля. После всех надбавок доход педагога приближается к 20 тысячам рублей, при этом цены на продукты не сильно отличаются в регионе от столичных.