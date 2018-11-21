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Общество

Милонов пожалуется в прокуратуру на «Яндекс. Такси» из-за запрета икон

21 Ноября 2018 в 18:36
Милонов пожалуется в прокуратуру на «Яндекс. Такси» из-за запрета икон
ФОТО: Виталий Милонов // РИА Новости//Алексей Даничев

Депутат заявил НСН, что это нарушает конституционное право граждан на свободу вероисповедания.

Водителям бизнес и премиум-класса «Яндекс. Такси» запретили держать в салоне машины иконы и чётки. Также в перечень запрещённых предметов попали еда, игрушки, сигареты, накладки на сиденья, чехлы, покрывала и газеты на ковриках. Список опубликован в разделе «Стандарты» на сайте организации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей борьбой за права и чувства верующих, в разговоре с НСН пообещал разобраться в ситуации и если понадобится написать жалобу на сервис в прокуратуру.

«Это не оскорбление чувств верующих, это нарушение конституционных прав человека. Потому что там прописано — свобода вероисповедования. И чётки и иконы никому не мешают. Если водитель, например, мусульманин, меня это никоим образом не смущает. Наоборот, может, даже и лучше. Хуже, если у него там портрет какого-нибудь певца Эл Джея. Это точно нельзя. Если это подтвердится, напишу в прокуратуру письмо с жалобой на «Яндекс», чтобы отреагировали, привлекли к ответу за дискриминационные вещи», — заявил Милонов.

В РПЦ заподозрили «Яндекс.Такси» в атеизме из-за запрета икон

Причиной, по которой водителям такси запретили держать иконы и чётки, послужила жалоба пассажира премиум-класса, предположил депутат. Людям с такими убеждениями, по его мнению, следует ходить пешком.

«Я думаю, попался какой-нибудь пердун атеистически настроенный, который стал визжать, что он платит больше денег, чем, как он называет их, быдло и простолюдины, поэтому он не хочет видеть это. Я думаю, что если кого-то напрягают иконы и чётки, может ходить пешком. А может вообще не ходить. Или вызывать “Джамшуд-такси”, где ему объяснят всё сразу», — заявил Милонов.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН уличил «Яндекс. Такси» в атеизме в связи с запретом икон и
чёток. Отметим, что для водителей эконом-класса такого ограничения не
существует.
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