В Госдуме снова предложили регистрировать гироскутеры

В России могут ввести обязательную регистрацию личного электротранспорта, к которому относятся гироскутеры, сегвеи и моноколеса. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов, направивший письмо главе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

По мнению парламентария, одной из причин высокой смертности россиян в ДТП является отсутствие в законодательстве правового регулирования использования электротранспорта. Этот вид транспорта необходимо регистрировать из-за высокой максимальной скорости, а также технической сложности устройств, добавил Власов в беседе с «РИА Новости».

Ранее с аналогичным предложением выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает Ura.ru.