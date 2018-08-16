Милонов: Мымру из «Дома-2» нужно контролировать, не число приемных детей

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Депутат Госдумы предложил вместо ограничения числа приемных детей создать эффективную базу данных с возможностью усыновления из провинциальных детдомов.

Минпросвещения предлагает сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье. Как рассказала глава министерства Ольга Васильева, будут серьезно ужесточены требования к самим желающим усыновить ребенка. По ее словам, не стоит превращать приемную семью в детский дом. Сейчас, напоминает URA.Ru, можно усыновлять только 8 детей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался НСН, что точка приложения сил ведомства должна быть совершенно иной.

«Не думаю, что можно всерьез предложить ограничить количество усыновленных детей, это очень странная идея. Есть же люди, которые и 10 человек усыновляют, и 20. Что же мы им откажем? Зачастую приемными родителями становятся верующие, как правило, они придерживаются традиции многодетных семей», - считает парламентарий, который сам воспитывает приемных детей.

Озвучивая свою инициативу реформирования самой системы приемных семей, Ольга Васильева уточнила, что будут ужесточаться требования к «кандидатам на высокое звание родителей». И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями.

В заочном споре с главой Минпросвещения Виталий Милонов указывает, что при повышенном внимании к приемным родителям, зачастую государство не обращает внимание, и не контролирует ситуацию в родных семьях.

«Тестирование, говорите? Хорошо, мы будем тестировать приемных родителей. А представьте себе ситуацию. Родила какая-нибудь мымра из «Дома-2» и воспитывает ребенка?! Почему приемным родителям у нас большое внимание, а к настоящим – никакого! Да и статистика показывает, что мало проблем доставляют приемные дети, а не воспитывающиеся в родных семьях. Другой вопрос: кто будет проводить тестирование? Психологи, психиатры? Так, по половине из них плачет Кащенко», - высказал свое мнение депутат Госдумы.

Милонов считает, что в отношении приемных семей есть только одна проблема – нет детей. В больших городах, в той же Москве и Петербурге, стоит огромная очередь из желающих усыновить. В этой связи парламентарий предлагает министерству направить усилия в это русло. По его мнению, высказанному в интервью НСН, нужна эффективная база данных, чтобы желающие усыновить, могли бы забирать детей не только из столичных, но и провинциальных детдомов.