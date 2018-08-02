Микробиолог рассказал, кому стоит опасаться «зомби»-грибка

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Старший научный сотрудник Института микробиологии РАН в эфире НСН объяснил, как грибок может воздействовать на нервную систему, в том числе и человека.

Биологи из Калифорнии открыли необычный грибок, который проникает в мозг плодовых мушек-дрозофил и превращает их в послушных зомби, распространяющих его среди здоровых насекомых. Их выводы были представлены в журнале eLife .

Старший научный сотрудник Института микробиологии РАН Евгений Куликов в эфире НСН рассказал об опасности грибка для человека.

«Грибки, которые умеют как-то по-особенному работать с насекомыми, существуют. Например, грибок Pilobolus, который заражает мух и прорастает их изнутри. Это уже не новость. А то, что он меняет их поведение, ну что же — он имеет право так делать. Те вещества, которые он вырабатывает, вполне могут модулировать работу нервной системы насекомых. Так что можно сказать, что это ожидаемое открытие. У человека гораздо более сложно устроена нервная система. Она находится намного глубже за самыми разнообразными барьерами. Однако грибковые инфекции для нервной системы человека тоже известны. Это такие грибки как Candida или Aspergillus. Они случаются только у людей с большими проблемами с иммунной системой, например, больные ВИЧ. Вот для них это представляет большую опасность, потому что они действительно могут прорости. У обычных здоровых людей иммунная система не пускает грибки дальше определенного участка», — объяснил собеседник НСН.