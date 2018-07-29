Сексолог объяснила, почему люди скрывают правду о сексуальных партнерах

РИА Новости

Юлия Варра в беседе с НСН назвала причины, которые заставляют мужчин приукрашивать свою любвеобильность, а женщин – скрывать ее.

Мужчины почти всегда завышают количество своих половых партнеров, а женщины – наоборот занижают. К таким выводам пришли ученые из университета Глазго, протестировав 15 тысяч человек. Опрос показал, что мужчины в среднем сообщают от 14 партнершах, женщины – о семи. Специалисты уверены, что представители сильного пола приукрашивают статистику не специально, а потому что не помнят своих партнерш и оценивают успехи наугад.

Сексолог Юлия Варра в беседе с НСН объяснила, что такие опросники не показывают статистическую картину.

«В целом, все более-менее приближено к истине. Редко встречаются такие закоренелые лгуны, которые, имея 100 партнеров, будут утверждать, что их было всего два. Но, как правило, люди говорят, немного приуменьшая или преувеличивая реальное количество», - заявила собеседница агентства.

Специалист отметила, что статистика, даже если собирается анонимно, все равно включает внутренние блоки, которые у человека задействованы при жизни. К примеру, если девушка привыкла каждому мужчине говорить, что он у нее второй, то даже при анонимной статистике она вряд ли признается, что партнеров у нее было намного больше.

«Я на своей практике много раз убеждалась в том, что мужчины любят завышать свои успехи, очень часто приукрашивают свою любвеобильность. Но женщинам, в виду нашего, к сожалению, еще достаточно ханжеского общества, невыгодно оглашать истинное количество партнеров. Поэтому женщины, как правило, занижают это число. Опять же, не стоит забывать, что сексуальная конституция у каждого человека разная. Есть люди с очень сильной половой конституцией, причем, как мужчины, так и женщины, у которых за жизнь бывает более тысячи партнеров», - заключил Юлия Варра.

Ранее психологи из Гарварда провели другое исследование и выяснили самые распространенные сексуальные фантазии. Как оказалось, 89% из 4 тысяч участников исследования мечтают о сексе втроем. Многих также интересует секс с незнакомцем или половой контакт в общественном месте.