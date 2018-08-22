Мать сестер Хачатурян опровергла обвинения в занятиях проституцией

Аурелия Дундук заявила НСН, что информация в СМИ о ее работе в борделе является слухами.
Мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, опровергла появившиеся в СМИ слухи о работе в борделе, открытом бабушкой девушек. По ее словам, вышедшая в «Московском комсомольце» статья является абсолютным враньем. В частности, в материале рассказывается о том, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы открыла бордель и вовлекла в бизнес свою дочь Аурелию, которая именно там познакомилась с Михаилом Хачатуряном.
Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук опровергла эту историю в эфире НСН.
Ранее в эфире НСН прошла пресс-конференция, посвященная делу об убийстве Михаила Хачатуряна тремя сестрами. Отметим, что мать девочек приехала вместе с их адвокатами в пресс-центр НСН, но в конечном итоге не смогла справиться с эмоциями и приняла решение не участвовать в пресс-конференции, за что приносит извинения собравшимся.
Напомним, сестры Хачатурян Ангелина, Кристина и Мария обвиняюся в убийстве своего отца. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями обнаружили 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки признались в совершении убийства, при этом рассказав про насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера, сообщает телеканал «360».