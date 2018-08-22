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Общество

Мать сестер Хачатурян опровергла обвинения в занятиях проституцией

22 Августа 2018 в 13:10
Мать сестер Хачатурян опровергла обвинения в занятиях проституцией

Аурелия Дундук заявила НСН, что информация в СМИ о ее работе в борделе является слухами. 

Мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, опровергла появившиеся в СМИ слухи о работе в борделе, открытом бабушкой девушек. По ее словам, вышедшая в «Московском комсомольце» статья является абсолютным враньем. В частности, в материале рассказывается о том, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы открыла бордель и вовлекла в бизнес свою дочь Аурелию, которая именно там познакомилась с Михаилом Хачатуряном. 

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук опровергла эту историю в эфире НСН.

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«Неправда! Даже не сходится. До того как 8 месяцев ребенку было, я жила с мамой. Мы работали вместе, при магазине место было. Мама работала, я ей помогала. Потом она заболела, в постели лежала целый год, вместо нее я оставалась работать. После этого уже потихоньку, брата вызвали. Мама встала на ноги. Никакая информация не совпадает с тем, что они написали, что в борделе [работали].  К тому же, никакой армянин не возьмет жену из борделя, домой не привезет. Я не знаю, к чему это все», — рассказала она.

Ранее в эфире НСН прошла пресс-конференция, посвященная делу об убийстве Михаила Хачатуряна тремя сестрами. Отметим, что мать девочек приехала вместе с их адвокатами в пресс-центр НСН, но в конечном итоге не смогла справиться с эмоциями и приняла решение не участвовать в пресс-конференции, за что приносит извинения собравшимся.

Напомним, сестры Хачатурян Ангелина, Кристина и Мария обвиняюся в убийстве своего отца. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями обнаружили 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки признались в совершении убийства, при этом рассказав про насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера, сообщает телеканал «360». 
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