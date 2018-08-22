Мать сестер Хачатурян опровергла обвинения в занятиях проституцией

Аурелия Дундук заявила НСН, что информация в СМИ о ее работе в борделе является слухами.

Мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, опровергла появившиеся в СМИ слухи о работе в борделе, открытом бабушкой девушек. По ее словам, вышедшая в «Московском комсомольце» статья является абсолютным враньем. В частности, в материале рассказывается о том, что бабушка сестер Хачатурян Лариса Тодика якобы открыла бордель и вовлекла в бизнес свою дочь Аурелию, которая именно там познакомилась с Михаилом Хачатуряном.

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук опровергла эту историю в эфире НСН.