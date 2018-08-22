Адвокат обвинил полицию в замалчивании насилия в отношении сестер Хачатурян

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В пресс-центре НСН адвокат рассказал, что правоохранительные органы не обращали внимания на жалобы о жестокости отца сестер Хачатурян.

Адвокат Марии Хачатурян, одной из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, заявил, что случаи насилия девушек родителем могли замалчиваться местной полицией. Так адвокат Ярослав Пакулин в ходе пресс-конференции НСН прокомментировал сообщения полиции о том, что никаких обращений о насилии к ним не поступало.

«Они проверили, и нет ни одного следа об обращениях. Они были. Они просто либо замалчивались, либо по ним не проводились должные проверки. Есть факты, есть потерпевшие, которые жаловались на конкретные действия со стороны Михаила Хачатуряна. По результатам проверки выносилось абсолютно никак не связанное с их обращением решение. Эти факты естественно будут переданы в СМИ и для повторной проверки органам власти», — заявил адвокат Марии Хачатурян.

Он добавил, что самостоятельно девочки не могли жаловаться в полицию или в другие органы, так как «для них каждая жалоба оборачивалась очередным скандалом и избиениями.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин добваил, что была распространена информация об отсутствии обращений в службу «02», а обращения могли поступать и в другие службы, в том числе прокуратуру, и в отделение.

Напомним, сестры Хачатурян Ангелина, Кристина и Мария обвиняюся в убийстве своего отца. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями обнаружили 27 июля в холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По словам девушек, отец использовал их как рабынь, постоянно угрожал, не пускал на занятия в школу и в доме хранил оружие. Между тем, ряд знакомых семьи, по данным СМИ, называли его набожным и отзывчивым человеком.