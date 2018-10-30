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Конец пиратам придёт в России 1 ноября

30 Октября 2018 в 19:26
Конец пиратам придёт в России 1 ноября

Представители поисковых систем и правообладатели подпишут меморандум по борьбе с пиратским контентом 1 ноября, Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ранее российские медиа и интренет- компании в ходе встречи сняли все основные противоречия. Согласно соглашению, пиратские копии будут удаляться во внесудебном порядке.

В августе четыре телекомпании, входящие в «Газпром-медиа», подали в Московский городской суд иски о полной блокировке в «Яндексе» контрафактных копий целого ряда сериалов. После этого поисковик удалил все ссылки на страницы со спорным содержанием. Причём стало затруднительно отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не может отличить их от пиратских.

Ранее бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что применять санкции технически возможно лишь к тем ресурсам, которые входят в юрисдикцию Российской Федерации. 

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