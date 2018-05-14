Мамрадзе: Менять наркополитику в Грузии поздно!

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Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал, о чём свидетельствуют молодёжные акции протеста в Тбилиси, и какого развития событий следует ожидать.

В Тбилиси завершились митинги молодёжи, стихийно возникшие после антинаркотических рейдов полиции в клубах, в ходе которых правоохранители применили силу к посетителям. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил протестующим о готовности власти к реформам наркополитики.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что власти опоздали с реформами, так как менять законы следовало сразу после ухода от власти Саакашвили.

«Когда полиция провела рейд, и, кстати, пока никто не жалуется на нарушение прав, но это стало поводом к тому, чтобы определённые группы устроили протест. Но их было вовсе немного. Но это уже, конечно, контракции, потому что здесь есть и “Грузинский марш”, и неонацисты, которые защищают традиционные ценности, и можно предполагать, что определённое финансирование у обеих сторон есть. Я думаю, что дело в том, что партия “Грузинская мечта” запоздала с изменением драконовской контрпродуктивной законодательной системы, которую оставил нам в наследство Саакашвили со своими сообщниками. Они же ввели эти меры, но применяли выборочно. И это тяжёлое наследие осталось, надо было сразу же это менять. Но опоздали, за шесть лет почти ничего не было сделано, и получили такой казус. Они ведь вошли [с рейдами] в элитарные клубы, а там пасётся соответствующего уровня молодёжь. Но я думаю, что постепенно всё сойдёт на нет, всё будет мирно», — заверил Мамрадзе.

При этом он отметил, что наркотики всегда были проблемой Грузии, ещё с советских времён, а сейчас уровень распространения наркотических веществ в республике вырос так, что это видно невооружённым глазом. Собеседник НСН заметил, что по оценкам различных западных экспертов наживаются на наркотиках в Грузии очень масштабно: несколько лет назад таким образом на грузинской земле оседало до 500 миллионов долларов.



