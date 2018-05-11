Иванишвили вернулся в свою партию наводить порядок

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Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, что побудило экс-премьера Грузии вернуться в политику.

Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили возглавил партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Как сообщает Sputnik Грузия, его избрали в ходе пятого по счету съезда.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН отказался связывать напрямую возвращение экс-премьера в политику с предстоящими выборами главы государства. По его мнению, Иванишвили вернулся, чтобы навести порядок в партии.

«Это условное возвращение Иванишвили. Оно имеет лишь косвенное отношение к выборам президента Грузии осенью этого года. Дело в том, что он все эти годы воспринимался своей командой, как хозяин, босс, патрон, за которым последнее слово. Как он ни старался полностью отойти от политики, это не получалось. И время от времени ему приходилось вмешиваться, и своё решающее слово говорить. А это порождало зависть, недоверие друг к другу в партии — что кто-то имеет доступ к телу, а кто-то нет. И началась такая перебранка в публичном пространстве. А это же политическое харакири, народ смотрел и так без всякого энтузиазма, он именно так относится к партии “Грузинская мечта”, ибо те ожидания, которые были, не сбылись. Всё это время Иванишвили упрашивали вернуться, чтобы живьём показаться партии, чтобы не было так, что кто-то имеет доступ, а кто-то нет. И он это сделал. Но более этого он не хочет вмешиваться в политику. Все недоразумения будут решены, уже дисциплина восстановилась в партии мгновенно», — заявил Мамрадзе.

Однако определённое влияние фигуры Иванишвили на процесс выборов в Грузии есть, добавил собеседник НСН. И есть шанс, что переизбрание нынешнему лидеру республики не грозит.

«Если бы так продолжалось — с перебранками, конечно, к выборам партия вышла бы с гораздо худшим рейтингом, чем это сейчас возможно. А что касается нынешнего президента Грузии, Маргвелашвили — это абсолютно несерьёзная фигура, более антигосударственного человека трудно себе представить. И Иванишвили признавался, что не может простить себе ошибку, что такого человека подобрал. Голосовали на самом деле за него, Иванишвили, который обратился к грузинскому народу и сказал, если вы меня поддерживаете, голосуйте за него. А тот оказался обычным стяжателем, который упивался жизнью. Я думаю, что у него шансов очень и очень мало. Всё-таки думаю, что политическая машина и административно-финансовый ресурс, которые целиком в руках правящей группировки, сделают своё дело и посадят в президентское кресло того, кого захотят», — заключил Мамрадзе.

Напомним, что партия «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году. В течение года после этого Иванишвили занимал пост премьер-министра страны. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили был избран в 2013 году. Отметим, что голоса за кандидатуру Иванишвили на пост председателя партии были отданы делегатами съезда единогласно.