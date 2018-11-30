Мамаев пока не будет обжаловать отказ в рассмотрении кассационной жалобы

Адвокат футболиста в эфире НСН рассказал, что узнал об отклонении жалобы из СМИ.

Кассационная жалоба футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на арест отклонена. Такое решение принял Московский городской суд. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Ранее кассационная жалоба, в которой содержалась просьба смягчить меру пресечения, была подана адвокатами спортсменов, сообщает ТАСС.

В свою очередь,рассказал, что о решении суда узнал из новостей, но в любом случае обращаться в вышестоящие инстанции пока не планируется.

«Никакой информации из суда по этому поводу пока не поступало. Я узнал об отклонении жалобы только из новостей. Мы надеемся, что на следующей неделе, в связи с тем, что срок содержания под стражей истекает и следствие планирует обратиться в суд с соответствующим ходатайством, суд, рассмотрев его и наше ходатайство, примет компромиссное решение и изменит меру пресечения на альтернативную. Тогда у нас не будет повода и основания дальше эти вопросы поднимать и обращаться в вышестоящие инстанции. Тем более, учитывая то, что данный вопрос может быть быстро разрешён судом и будет определена одна из мер пресечения, которую в праве избрать суд и она не связана с содержанием под стражей. Это, например, залог, домашний арест или ограничение каких-либо действий. Все основания для принятия такого решения имеются и дополнительно будут представлены в суде стороной защиты. Мы дождёмся решения суда и изучим доводы, которые указаны в постановлении суда», - заключил в эфире НСН Бушманов.

Напомним, срок содержания Кокорина и Мамаева под стражей истекает 8 декабря. Они арестованы по делам о драке в одном из московских кафе и избиении водителя ведущей «Первого канала». Фигурантам предъявили обвинения по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Также под стражей находится брат Кокорина.