Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Общество

Мамаев пока не будет обжаловать отказ в рассмотрении кассационной жалобы

30 Ноября 2018 в 13:35
Мамаев пока не будет обжаловать отказ в рассмотрении кассационной жалобы

Адвокат футболиста в эфире НСН рассказал, что узнал об отклонении жалобы из СМИ.

Кассационная жалоба футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на арест отклонена. Такое решение принял Московский городской суд. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Ранее кассационная жалоба, в которой содержалась просьба смягчить меру пресечения, была подана адвокатами спортсменов, сообщает ТАСС.

Адвокат Мамаева опроверг ужесточение правил содержания футболистов в СИЗО
В свою очередь, адвокат игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал НСН, что о решении суда узнал из новостей, но в любом случае обращаться в вышестоящие инстанции пока не планируется.

«Никакой информации из суда по этому поводу пока не поступало. Я узнал об отклонении жалобы только из новостей. Мы надеемся, что на следующей неделе, в связи с тем, что срок содержания под стражей истекает и следствие планирует обратиться в суд с соответствующим ходатайством, суд, рассмотрев его и наше ходатайство, примет компромиссное решение и изменит меру пресечения на альтернативную. Тогда у нас не будет повода и основания дальше эти вопросы поднимать и обращаться в вышестоящие инстанции. Тем более, учитывая то, что данный вопрос может быть быстро разрешён судом и будет определена одна из мер пресечения, которую в праве избрать суд и она не связана с содержанием под стражей. Это, например, залог, домашний арест или ограничение каких-либо действий. Все основания для принятия такого решения имеются и дополнительно будут представлены в суде стороной защиты. Мы дождёмся решения суда и изучим доводы, которые указаны в постановлении суда», - заключил в эфире НСН Бушманов.

Напомним, срок содержания Кокорина и Мамаева под стражей истекает 8 декабря. Они арестованы по делам о драке в одном из московских кафе и избиении водителя ведущей «Первого канала». Фигурантам предъявили обвинения по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». Также под стражей находится брат Кокорина.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.