Адвокат Мамаева опроверг ужесточение правил содержания футболистов в СИЗО

Адвокат Мамаева в эфире НСН опроверг слухи об ограничении количества посылок в СИЗО футболистам.

СМИ пишут об ухудшении правил содержания в СИЗО «Бутырка» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Из-за того, что другим заключенным тоже нужно ходить в спортзал, игроки вместе 5 посещений в неделю перешли на двухразовый режим. Также якобы администрация СИЗО ограничила количество посылок с едой от родных.

Адвокат игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов в эфире НСН признался, что впервые об этом слышит.

«Я не знаю про ограничение в тренировках и в количестве тренировок. Но в любом случае все вопросы, связанные с перемещением в СИЗО, связаны с правилами внутреннего распорядка. И решает это все администрация. Я буду на следующей неделе у своего подзащитного и все уточню. А вот что касается ограничения количества передач, то его точно нет. Все принимается и передается. Видимо, СМИ опубликовали какую-то недостоверную информацию», - рассказал адвокат Мамаева.

О том, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину ограничили поступление посылок с едой в Бутырский следственный изолятор рассказала РИА Новости спортивный менеджер и подруга футболиста Дарья Шишканова.