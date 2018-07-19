Малый бизнес подтвердил снижение коррупции в России

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса в эфире НСН рассказал, что основные проблемы до сих пор связаны с контрольно-надзорной деятельности.

Предприниматели России заметили снижение уровня коррупции. Если полгода назад об этом утверждали 25% опрошенных бизнесменов, то сейчас такой точки зрения придерживаются 39% участников опроса. В то же время упало число постоянных проявлений взяточничества. Если в октябре 2017 года их было 13,1%, то сейчас этот показатель опустился до 10,3%. При этом 72,1% респондентов рассказали, что сталкиваются с коррупцией время от времени, ещё 17,6% - никогда, сообщает РБК со ссылкой на исследование Торгово-промышленной палаты России.

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН подтвердил снижение коррупции.

«Я с этим исследованием согласен, поскольку как обмудсмен по защите малых и средних предприятий также вижу, что идет снижение жалоб по многим направлениям», - отметил собеседник НСН.

По словам Виктора Ермакова, улучшения ситуации не видно лишь с точки зрения надзорной деятельности.

«К сожалению, всё, что касается контрольно-надзорной деятельности, напрямую бьёт по малому и среднему бизнесу. В этом направлении и жалобы не снижаются, и больше всего нарушений со стороны органов власти прав малых и средних предприятий. Здесь назрела долгожданная реформа контроля надзорной деятельности с изменением советской системы к новой прогрессивной экономике. Хотелось бы, чтобы как можно быстрее правительство приняло решение, поскольку в этом направлении мы никаких снижений не видим», - заключил Ермаков.

Исследование по коррупции Торгово-промышленная палата проводила с 2016 года. Для этого они опрашивали предпринимателей каждые полгода. В последнем этапе приняли участие свыше 40 тысяч бизнесменов, каждый из них прошёл анкетирование. Стоит отметить, что чаще всего бизнесмены жалуются на коррупцию при регистрации сделок с недвижимостью и в сфере закрытия бизнеса, сообщают «Новые Известия» .