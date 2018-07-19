Омбудсмен поспорил с ТПП о снижении коррупции в сфере предпринимательства

Фото: linkis.com

В эфире НСН Дмитрий Потапенко заявил, что опросам в этом вопросе доверять нельзя.

Предприниматели в России отметили снижение уровня коррупции. Опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой, показал, что 39 процентов опрошенных бизнесменов считают, что взяток стало меньше, пишет РБК. О систематических проблемах с коррупцией сообщили 10,3 процента предпринимателей, и чаще всего взяточничество проявляется в при получении разрешений и справок.



В эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко порекомендовал не доверять данным опросов подобного толка и признался, что исследование напомнило ему старый анекдот.

«Я не очень понимаю, как можно измерять коррупцию по опросам. Сразу вспоминается старый анекдот: “Две команды исследователей выясняют длину мужского полового органа. Одна говорит – 13 сантиментов, другая – 25 сантиметров. В итоге спрашивают: “Как получились такие разные сведения?”. А потому что одни меряли, а другие – спрашивали”. И с этим опросом то же самое», - рассказал Потапенко.

О наличии или отсутствии коррупции нужно судить не по опросам бизнесменов, а по соответствию расходов доходам, как мелких, так и крупных чиновников, считает экономист.«Если мы говорим о коррупции, сначала нужно определить, что это такое. Это экономическое действо и только потом она становится преступлением. Вспомним печальный инцидент в “Зимней вишне”. Является ли коррупцией то, что пожарную сигнализацию оформляют через подконтрольные двум-трем бывшим сотрудникам пожарной инспекции организациям? Или, когда чиновничий бюрократический аппарат гоняет вас по кругу, но при налоговой есть некая регистрационная конторка, которая заходит и делает все бумажки быстро и шустро – это коррупция или нет? Если это все не считается коррупцией, то она в принципе не существует в России как класс», - подчеркнул собеседник

По мнению Потапенко, немного снизиться уровень коррупции мог в связи с летним сезоном и проведением Чемпионата мира по футболу в России. «Благодаря мундиалю и лету произошел существенный спад активности всяческих государственных органов. Но это не означает, что он не вернется обратно. Мздоимство и коррупция – это основа системы. Если бы она могла работать без коррупции, тогда бы у нас не возникали "домики для уточек" (летом прошлого года Администрация московского Парка Горького решила построить домик для лебедей, стартовая цена лота превысила 4 млн рублей - прим. НСН)», - добавил предприниматель.

Отметим, что еще полгода назад снижение коррупции отметили только 25 процентов респондентов. Исследование ТПП проводилось с 2016 года. Каждые полгода бизнесмены отвечали на вопросы анкеты по коррупции в стране, отмечает Ura.ru. В заключительном этапе приняли участие более 40 тысяч предпринимателей.