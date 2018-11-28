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Шура: Выйду из своей квартиры только по решению суда!

28 Ноября 2018 в 13:51
Шура: Выйду из своей квартиры только по решению суда!

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, не собирается освобождать свою квартиру 1 декабря, как того требуют новые собственники. Об этом он сообщил на пресс-конференции НСН.

В настоящее время Шура живет в своей квартире, купленной 15 лет назад, на правах арендатора. Новый собственник Шамиль Исаев пришел к нему 23 мая с документами на недвижимость. Шура уверен, что стал жертвой черных риелторов в 2003 году.

Текущий договор аренды действует до 1 декабря, то есть уже в эту субботу певец должен съехать. Однако певец не собирается этого делать.

«1 декабря заканчивается договор аренды с моими новыми хозяевами. Я должен съехать, но я никуда съезжать не собираюсь. Подано исковое заявление в суд. Суд его принял на рассмотрение, и теперь я выйду из своей квартиры только по суду», — заявил артист.

Певец добавил, что стоимость квартиры его не волнует и главным остается вопрос его дальнейшего проживания. 

Напомним,трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.

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