Лучший подарок на 23 февраля назвали в шоу «Давай поженимся»

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В эфире НСН телеведущая Роза Сябитова через свою помощницу Ксению рассказала, какой подарок понравится каждому мужчине.



В преддверии главного мужского праздника страны – Дня защитника Отечества – НСН проводит опрос среди известных деятелей культуры и шоу-бизнеса о том, какие подарки они предпочитают дарить и получать в этот день.



В эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова передала через свою помощницу Ксению, какие подарки мужчинам лучше никогда не дарить, и что, напротив, понравится каждому представителю сильного пола.

«Самые худшие подарки - это носки и средства гигиены. А самые лучшие – галстуки, запонки. Эти элегантные аксессуары подчеркивают статус мужчины», - считает она.

В Минпотребрынка Подмосковья оценили среднюю стоимость подарка ко Дню защитника Отечества – 400 рублей. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», на эту сумму можно приобрести праздничные наборы из гелей для дула, средств для бритья и т.д.. По оценке ведомства, подарки коллегам обойдутся приблизительно в 900 рублей на человека, а на близких жительницы Подмосковья потратят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее в эфире НСН актер Алексей Панин поделился мнением, что 23 февраля отмечают только «неадекватные люди».