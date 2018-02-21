Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Общество

Лучший подарок на 23 февраля назвали в шоу «Давай поженимся»

21 Февраля 2018 в 15:35
Лучший подарок на 23 февраля назвали в шоу «Давай поженимся»
Фото: 1tv.ru

В эфире НСН телеведущая Роза Сябитова через свою помощницу Ксению рассказала, какой подарок понравится каждому мужчине.

В преддверии главного мужского праздника страны – Дня защитника Отечества – НСН проводит опрос среди известных деятелей культуры и шоу-бизнеса о том, какие подарки они предпочитают дарить и получать в этот день.

В эфире НСН ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова передала через свою помощницу Ксению, какие подарки мужчинам лучше никогда не дарить, и что, напротив, понравится каждому представителю сильного пола.

Панин: Подарки на 23 февраля дарят только сумасшедшие

«Самые худшие подарки - это носки и средства гигиены. А самые лучшие – галстуки, запонки. Эти элегантные аксессуары подчеркивают статус мужчины», - считает она.

В Минпотребрынка Подмосковья оценили среднюю стоимость подарка ко Дню защитника Отечества – 400 рублей. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», на эту сумму можно приобрести праздничные наборы из гелей для дула, средств для бритья и т.д.. По оценке ведомства, подарки коллегам обойдутся приблизительно в 900 рублей на человека, а на близких жительницы Подмосковья потратят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее в эфире НСН актер Алексей Панин поделился мнением, что 23 февраля отмечают только «неадекватные люди».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.