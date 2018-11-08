Лоза призвал не вмешивать шоу-бизнес в дело об изнасиловании девушки-дознавателя

ФОТО: www.peoples.ru

Музыкант заявил НСН, что творческие амбиции пострадавшей и криминальная история об её изнасиловании не должны пересекаться.

Девушка-дознаватель, обвинившая в групповом изнасиловании коллег по уфимскому отделу полиции, мечтала о карьере певицы. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Отмечается, что продюсер Виктор Дробыш уже выразил готовность заняться раскруткой юной звезды.

О том, насколько уместен околомузыкальный хайп в истории об изнасиловании, НСН побеседовала с музыкантом Юрием Лозой. Он призвал разделять темы и не провоцировать общество на потерю доверия к власти.

«Я думаю, что надо всё-таки мух от котлет отделять всегда. Если история криминальная, то надо о ней говорить как о криминальной. Если мы в неё будем замешивать шоу-бизнес, то у нас получится полная ерунда. Доверие к властям пропадёт полностью. А что за новость, если выяснится, что она это сделала для раскрутки? Это ужас просто! Тогда получится, что у нас рухнули все рамки, все границы, если люди будут готовы за раскрутку пойти на такой скандал. Никакого пения к этому скандалу подмешивать не надо. Даже говорить об этом не надо, потому что слишком серьёзное дело, когда начальники так себя ведут. Надо разделять эти темы», — категорично заявил Лоза.

Ранее в беседе с НСН продюсер Иосиф Пригожин также не выразил доверия к истории о музыкальных поисках пострадавшей. Он заявил, что его многое смущает в деле девушки-дознавателя, и оно кажется ему нечистым. Напомним, девушка заявила в полицию об изнасиловании в конце октября. По её словам, три начальника позвали её в кабинет, где распивали алкоголь. Выйти оттуда она смогла только утром. В данный момент все обвиняемые уволены из органов, им предъявлены обвинения в групповом изнасиловании.