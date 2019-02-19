Лисовец: Нынешней примитивной моде Лагерфельд не был нужен

ФОТО: Карл Лагерфельд // Wikimedia Commons

Стилист рассказал НСН, чем запомнился великий модельер, ушедший из жизни на 86-м году.

Не стало модельера и креативного директора французского дома моды Chanel Карла Лагерфельда. Как сообщает газета Le Figaro, он скончался на 86-м году жизни. Отмечается, что в последние несколько недель он себя неважно чувствовал. Как сообщает французский журнал Public, причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.

С уходом Лагерфельда закончилась эпоха, когда девушка не могла выйти на улицу без туфель на каблуке, сказал в эфире НСН российский стилист и дизайнер Влад Лисовец, вспоминая, каким был великий модельер. В наше время, убеждён он, такие гении просто не востребованы.

«Карл Лагерфельд — это женственность, изысканность, преданность своему стилю. Ведь если мы посмотрим назад, это один из немногих дизайнеров, который чётко и очень грамотно давал миру самую настоящую женственность, элегантность, мягкость, когда женщина выглядит как женщина XX века. На сегодняшний день его уход для меня — жирная финальная точка той самой эпохи, когда девушка не могла выйти из дома без каблуков. Сегодня мода очень простая, понятная, примитивная и очень грубая. И она, наверное, уже не требует таких гениев, каковым являлся Карл», — заметил Лисовец.

В покойном сочетались качества, которыми природа редко награждает одного человека: талант к художественному воплощению идей и умение вести бизнес, отметил собеседник НСН.

«Он ещё потому гений, что это один из немногих дизайнеров, который очень аккуратно из невероятно творческого человека превратился в потрясающего бизнесмена. Всё, за что бы он ни брался, становилось номером один, а это говорит о его тонком чутье, понимании бизнеса, харизме, и в итоге таланте. Потому что, как правило, жизнь даёт либо дар бизнесмена, либо дар великого художника. В его образе и личности сочетались эти два конфликтующих между собой дара, которые он невероятно воплощал. Для меня он, как для человека как раз модель того, как можно это аккуратно сочетать, всю жизнь быть на плаву, быть понятным, узнаваемым, и при этом создать запоминающийся образ, который хорошо продаётся», — поделился Лисовец.

Фигура Карла Лагерфельда всегда была окутана тайной. Даже в своих интервью он не давал чётких ответов о том, в каком именно году родился, варьируя дату от 1933 до 1938 года. Когда ему было 14, его семья переехала из Гамбурга в Париж, где он поступил в училище модельеров. Первым его домом моды стал Pierre Balmain, где он проработал до 1958 года. Затем он некоторое время трудился для Jean Patou, также совмещал работу сразу в нескольких домах моды. В 1983 году он был приглашён в качестве художественного директора в Chanel, с которым не расставался до конца жизни.