Кураев: 14% постящихся — довольно много

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Протодиакон заметил в беседе с НСН, что пост дело добровольное, а соблюдать его в современном мире стало гораздо проще.

Лишь 14% россиян соблюдают Великий пост. Такие данные выявил ВЦИОМ, проведя опрос общественного мнения. Также стало известно, что большинство постов соблюдает 9% респондентов, а строго все только 2% участников опроса.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН назвал эту цифру достаточно высокой и напомнил, что пост, как и соблюдение других постулатов христианского учения — дело добровольное.

«Вообще хорошо бы исключить из церковной проповеди глаголы долженствования. Это личное желание каждого человека, члена той или иной общности, в какой степени он может эти предписания применять к своей жизни. Поэтому вполне естественно в современном светском обществе, они примеряют соответственно обстоятельствам своей жизни, насколько им это интересно, нужно. Не говоря уж о большом числе людей, которые уже имеют достаточно долгий путь, в том числе, и церковной жизни. В некотором смысле даже устали от этого бесконечного числа дней постовых, потому что большая часть религиозной жизни сводится именно к этому гастрономическому аспекту. Поэтому 14%, которые вообще считают себя христианами, это довольно много», — заключил Кураев.

При этом, по его словам, в XXI веке соблюдать пост стало гораздо легче, чем в Средние века, когда и выбор разрешённых в пост продуктов был невелик, и условия жизни в целом.

«Нет здесь больших проблем. Вопрос состоит в другом, как могли поститься люди до завоза картошки в Россию. Сейчас еда разнообразна, она быстро готовится, есть много способов. А когда кроме редьки ничего не было в конце зимы, и не было макарон, было трудно. И опять же, все люди XVI века работали физически гораздо более напряжённо, чем современные клерки и даже современные рабочие», — заметил протодиакон.

Ранее в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, каких правил стоит придерживаться в пост, чтобы не навредить собственному здоровью.