От «халявы» до «бреда собачьего»: Эксперты – о новом акценте Минтруда в пенсионной реформе

ФОТО: РИА Новость/Безносов Михаил

Эксперты НСН разошлись в оценках нового предложения Минтруда, который пригрозил уголовной ответственностью за увольнение работников перед пенсией.

Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, там отметили, что необходимо увеличить пособие по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию, а также обязать работодателей оплачивать их ежегодную диспансеризацию. Помимо этого, в Минтруде напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с НСН заявил, что эти решения, в какой-то мере, помогут успокоить реакцию общества на грядущие изменения в пенсионном законодательстве.

«Хочу отметить, что эта реакция, в первую очередь вызвана тем, что люди всё равно будут продолжать работать. Они считают, что пенсия – это дополнительная "халява". В принципе, социологические исследования показывают, что её готовы достойно обменять для тех, кто будет работать, на что-то аналогичное. Но разные социальные группы на это реагируют по-разному», - отметил собеседник НСН.

Эксперт подчеркнул, что нам нужна пенсия, на которую люди смогут жить спокойно – как и на зарплату – не работая. По мнению Вячеслава Смирнова, в сложившейся ситуации, в первую очередь, речь идёт о повышении размера пенсии. И в связи с этим – о необходимости повышения пенсионного возраста.

В свою очередь, директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН был более жёстким в оценках. Он охарактеризовал предложение Минтруда одной ёмкой фразой – «это бред собачий».

«Что же получается? Если у меня сотрудник предпенсионного возраста, который в силу того, что ему уже много лет, не способен работать – сейчас люди, занятые не офисным трудом, при достижении пенсионного возраста выглядят достаточно уставшими – то я не могу его уволить? Ну, это же бред собачий. Они уже не знают, как вывернуться наизнанку, чтобы отвлечь внимание общества», - подчеркнул Михаил Делягин.

Также собеседник НСН добавил, что нет гарантии того, что власти будут выполнять данные обещания.

«А на счёт уголовных дел, то это легко. У нас же карательное государство. А если я работодатель и у меня реструктуризация предприятия? Что я должен делать? А если человек просто хочет уйти? Я должен идти под суд из-за этого?», - заключил экономист.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 июля, Владимир Путин впервые высказался на тему повышения пенсионного возраста. Глава государства отметил, что ему эта мера не нравится, однако если ничего не делать, то «пенсионная система лопнет». При этом президент подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу еще нет. Между тем, Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении 19 июля, а до конца сентября депутаты будут собирать предложения и поправки.

Правительство России 14 июня предложило поднять возраст выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.