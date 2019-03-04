Куклачёв рассказал, что каждая кошка может стать артистом

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Руководитель Театра кошек поддержал цикл лекций о домашних питомцах, который пройдет в Москве.

4 марта в Москве стартовал цикл бесплатных занятий по правильному уходу за домашними животными. На информационном портале правительства Москвы говорится, что в течение трех месяцев специалисты столичного Комитета ветеринарии будут рассказывать о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего питомца. Слушатели также узнают, как подготовить животное к путешествию или переезду. Более 120 лекций пройдут в школах и экологических центрах, управах районов, администрациях поселений и зоомагазинах, а также в Большом московском цирке, на «Городской ферме» на ВДНХ и других площадках.

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН рассказал, что хозяевам животных обязательно нужно объяснять, как ухаживать за питомцами и чем их кормить. Специалист также раскрыл несколько личных знаний о кошках.

«Многие перебарщивают – по 15-20 кошек в одной комнате для животных очень болезненно. Они заболевают. По западным стандартам, на кошку требуется три кубических метра. Кошки боятся сквозняка, они простужаются также, как дети, кашляют и чихают. Кошки должны двигаться, с ними надо играть. Тогда они больше живут и становятся вам более близкими: с кем играешь, того и любишь», – отметил Куклачёв.

Владельцы домашних животных могут найти какой-нибудь талант у своего питомца и сделать из него настоящего артиста.

«Все, кто по-настоящему заинтересуются, могут приходить ко мне на уроки доброты. Я провожу мастер-класс, как находить природные способности у кошки и поощрять их. В результате кошка сможет стать домашним артистом», – добавил Куклачёв.

Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал НСН, как домашние животные переносят утрату хозяев.