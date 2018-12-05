Криминальный авторитет рассказал, как встретят Новый год в СИЗО Кокорин и Мамаев

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Михаил Орский рассказал НСН, почему отпраздновать Новый год легче в лагере, чем в тюрьме.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются в СИЗО «Бутырка» ещё на два месяца. Тверской суд принял решение о продлении меры пресечения до 8 февраля, а значит, фигуранты уголовного дела о побоях и хулиганстве встретят Новый год в неволе.

поинтересовалась у, какие нравы и обычаи празднования существуют в местах не столь отдалённых.

«Ну, по моим временам, не знаю, какие сейчас нормы посылок и передач, всё зависело от того, в какой камере и с кем сидишь. Обычно вскладчину так называемые семейники как-то сбрасываются, накрывают общий стол. Новый год я не припомню, чтоб встречал в тюрьме, но в лагерях было. Никаких послаблений менты не делают, отбой так же в 22:00. Бегали по коридору, ловили чифиристов, всячески пресекали какие-либо празднования. Может быть, сейчас что-то изменилось», — рассказал Орский.

Он признался, что справлять Новый год в тюрьме гораздо сложнее, чем в лагере, где больше возможностей не попасться на глаза надзирателям.

«Но лагерь — нечто более свободное, чем тюрьма. Там у каждого барака мента не поставишь, поэтому какого-нибудь шныря на “атас” ставишь у окошка, и он маякует, менты идут или не идут. А в тюрьме же камера — сотрудник следственного изолятора заглянул в глазок и всех спалил. Поэтому в лагере встретить Новый год возможностей гораздо больше. Мы, например, обязательно на промзоне ставили самогонку, садились праздновать. Потом, люди все не железные — менты тоже бухают, туда же идут не трезвенники. Поэтому в СИЗО, думаю, Кокорина с Мамаевым, ожидает отсутствие праздника. Может, какой-то торт самодельный сделают из хлеба и сгущёнки», — предположил собеседник НСН.

Поскольку в камере футболистов явно не ждёт шампанское и ананасы, криминальный авторитет посоветовал им держаться попроще и забыть о своих прежних привычках в преддверие праздника.

«Я бы им посоветовал оставаться самими собой. Сбросить мишуру золотых мальчиков. Не вспоминать, какие коктейли и какое шампанское они пили в Монако, а чифирнуть с арестантами, открыть консервы, или что там им передали. Я не думаю, что им как Цеповязу икру с раками передали. И довольствоваться тем, что у них есть сегодня!», — заключил Орский.

Ранее футболисты ФК «Зенит» записали видеоролик в поддержку Кокорина и Мамаева. Игроки во главе с главным тренером питерской команды Сергеем Семаком рассказали, как ждут ребят обратно, и пожелали им скорейшего возвращения на футбольное поле и в семьи.

Напомним, футболисты стали фигурантами уголовного дела о драке с двумя чиновниками Минпромторга, а также о нанесении побоев водителю телеведущей Первого канала. Они находятся под стражей в СИЗО «Бутырка», однако их защита регулярно пытается оспорить избранную судом меру пресечения.