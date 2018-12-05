Адвокат Мамаева считает, что публичность дела осложняет участь подзащитного

ФОТО: Александр Кокорин и Павел Мамаев // flickr.com

Игорь Бушманов в беседе с НСН рассказал о дальнейшей линии защиты футболистов.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев останутся под арестом ещё на два месяца. Такое решение принял Тверской районный суд Москвы на очередном заседании о продлении меры пресечения обвиняемым по делу о хулиганстве и нанесении побоев.

Адвокат игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов в эфире НСН рассказал, какими будут дальнейшие действия защиты. По его словам, основной упор будет делаться на переквалификацию преступления, которая бы позволила изменить и меру пресечения.

«Во-первых, мы обязательно подадим апелляционную жалобу на данное действие суда, как необоснованное. В очередной раз рассчитываем, что вышестоящий суд учтёт наши доводы и изменит меру пресечения перед Новым годом. И дальше продолжим оспаривать привлечение подзащитного по обвинению в совершении хулиганства, которое он не совершал. В частности, моя очередная жалоба рассматривается прокуратурой города Москвы. Сроки рассмотрения по ней продлены, надеюсь, что будут приняты меры прокурорского реагирования, и рано или поздно данная квалификация будет исключена из обвинения. И соответственно будет изменена мера пресечения, поскольку арест избирался только по данной квалификации», — рассказал Бушманов.

В ходе заседания суду была представлена положительная характеристика хавбека «Краснодара», составленная футбольным клубом. В ней, в частности, упоминалось, что обвиняемый оказывал материальную помощь сотруднице клуба, оплатив операцию за границей. Адвокат Мамаева подтвердил НСН эту информацию и рассказал, что располагает и другими свидетельствами о примерном социальном поведении подзащитного.

«Я об этом узнал только из характеристики, которую представил по моему запросу клуб. Не указаны данные девушки, но указан факт: он действительно оказал содействие и помощь в лечении. Но мы представили данные, касающиеся ещё одной потерпевшей, которой Павел и его семья оказали помощь, что позволило ей хоть как-то восстановить здоровье после совершенного в её отношении преступления. Эту девушку я опрашивал, соответствующие документы представил. Там тоже помощь была бесценной. Но, опять же, эти обстоятельства ни Павел, ни кто-либо не афишировал», — пояснил адвокат.

При этом он не исключил, что шумиха, поднятая вокруг дела, может оказывать влияние на решения суда.

«Факт остаётся фактом, что большинство решений, которые были приняты в рамках дела, полностью являются незаконными и необоснованными. Возможно, публичность дела какое-то влияние оказывает. И конкретные лица, участвующие в принятии решений, опасаются, полагая, что их действия могут быть как-то негативно восприняты обществом. Но это неправильно. Именно по таким публичным делам нужно действовать строго по букве закона — и к суду будет уважение, и к органам следствия. Пока такого, к сожалению, у нас не наблюдается», — заключил Бушманов.

Напомним, что Кокорин и Мамаев были помещены в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Дело ведётся по двум эпизодам, которые произошли утром 8 октября. Накануне футболисты отмечали десятилетие дружбы, поэтому утром следующего дня в нетрезвом состоянии стали участниками двух драк: в одной пострадал водитель ведущей Первого канала, в другой два чиновника Минпромторга.







